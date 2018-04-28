Маленькой Полине из Барнаула нужна наша помощь

Первые несколько месяцев было особенно трудно, даже накормить Полину было проблемой. Этот естественный для обычных малышей процесс, у деток с врожденной расщелиной нёба нарушен, малыш нуждается в пристальном внимании во время кормления и после. Полина еще крохой училась питаться без зонда, чтобы избежать остановки дыхания из-за попадания пищи в трахею.

Первую операцию Полине сделали в марте 2018 года. Родителям помогли деньгами родственники, часть суммы заняли у знакомых. Сейчас девочке требуется еще одна операция - пластика твердого неба, но семье не собрать 155 500 рублей*. Семья живет только на небольшую зарплату отца Полины, из которой нужно платить еще и ипотеку.

Из письма мамы:

— Наша семья ничем не отличается от других, где растут здоровые дети, разве что чуть-чуть. Мы верим, что после проведенной операций наша дочь будет разговаривать, питаться без проблем, а самое главное - общаться и развиваться, как все. Помогите, пожалуйста, собрать деньги на операцию, чтобы подарить Полине полноценную жизнь.

Благотворительный фонд Центр Гуманитарных Программ в рамках программы МТС "Подари добро!" собирает средства для помощи Полине. Чтобы помочь малышке, абонентам МТС достаточно набрать на своем мобильном телефоне команду *700#, нажать клавишу "Вызов", выбрать "Центр Гуманитарных Программ" и следовать простым подсказкам интерактивного меню. Суммы пожертвований списываются единовременно и полностью с лицевого счета абонента.

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