Манипуляции. Как научиться распознавать и противодействовать?

Жизнь среди людей — бесконечная борьба за власть. А самая мощная и жестокая форма власти — способность управлять чужим мнением. За эту привилегию сражаются политтехнологи и маркетологи, начальники и даже наши близкие.

У любой манипуляции есть свой сценарий. Это всегда наиболее очевидное поведение, которого от нас ждет недобросовестный оппонент. Чтобы побеждать, надо делать то, чего от нас не ждет манипулятор. Надо быть непредсказуемым, нарушать сценарии. Когда ты непредсказуем, ты неуязвим, помните об этом!

Приглашаем на актуальный для бизнеса и личной жизни мастер-класс Никиты Непряхина "Я манипулирую тобой" – единственный раз в этом году, 8 июня в Новосибирске. Приходите, полезный авторский контент и эмоциональный заряд гарантирован!

В ходе мастер-класса вы получите:

погружение в мотивы манипуляторов,

подробную классификацию приемов противодействия,

практичную и алгоритмичную систему с примерами.

Для кого будет полезно участие:

для собственников и ТОП-менеджмента,

для руководителей подразделений,

для менеджеров (продажи, закупки, сервис, работа с клиентами и т.д.),

для HR специалистов,

для маркетологов и PR- специалистов,

для юристов,

для всех, кто участвует в различных коммуникативных ситуациях.

После мастер-класса вы научитесь распознавать манипуляторов всех мастей в разных сферах жизни и сможете дать отпор каждому из них.

Никита Непряхин,

бизнес-тренер:

Никита Непряхин. — На протяжении нескольких лет я проводил опрос среди управленцев и специалистов из разных организаций России. Было опрошено 850 человек, среди которых были сотрудники крупных федеральных компаний. На вопрос "Встречаете ли вы в своей работе манипуляции со стороны коллег?" положительный ответ дали 89% респондентов. 56% респондентов признались, что сами периодически прибегали или прибегают к манипуляциям для достижения целей. Однако самые любопытные цифры такие: лишь 13% респондентов смогли привести конкретные примеры манипуляций, а на просьбу "Дайте четкое определение манипуляции" корректно ответили только 4% респондентов. Никакой корреляции с отраслью бизнеса, статусом сотрудников или опытом работы обнаружить не удалось. Что же это означает? Эти цифры говорят о том, что мы все понимаем: вокруг существуют манипуляции, но четко определить, что это такое, не можем.

Помните: любая манипуляция эффективна, пока она скрыта. Поэтому вскрывайте любые манипуляции. Манипуляция работает, если мы действуем по ее сценарию. Поэтому ломайте сценарий, будьте непредсказуемы. Вскрывайте цели манипуляций, это ставит агрессора в тупик. Приходите на мастер-класс, будем учиться правильно противодействовать и вскрывать манипуляции!

Особенность мероприятия:

отсутствие разделений на VIP, бизнес, стандарт и прочее;

единая стоимость участия для всех;

количество мест ограничено.

Узнать подробности, подать заявку на участие и произвести онлайн-оплату можно на сайте business-trener.ru, а также по телефонам: 8(383) 240-80-25, 8(383)263-1511.

Организатор: тренинговая компания SOVA (обновленный бренд "Ассоциации практикующих бизнес-тренеров")

Информационные партнеры события: ИД "Алтапресс", Журнал "LEADERS TODAY", "Деловой квартал", ВсеТренинги.ру, Работа.ру.

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