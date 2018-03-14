Манипуляции: как противодействовать скрытому воздействию в бизнесе и личной жизни?

8 июня 2018 года в Новосибирске состоится откровенный, яркий интерактивный мастер-класс Никиты Непряхина "Я МАНИПУЛИРУЮ ТОБОЙ". Если не откладывать принятие решения об участии на последний день, а сделать это до 31 марта 2018 года, можно стать участником мастер-класса по выгодной цене - от 7900 руб.*

В нашей голове много мифов и заблуждений о природе манипуляций. После мастер-класса у вас останется не только система знаний о природе манипуляций и яркие впечатления от участия, но и конкретные инструменты противодействия манипуляциям.

Никита Непряхин,

бизнес-тренер:

"Моя задача – в течение мастер-класса развенчать мифы и заблуждения и дать систему. Если вам кажется, что вами никто не манипулирует, значит, вы находитесь в руках профессионалов".

Главное свойство манипуляций – скрытое воздействие. Даже опытные менеджеры, которые прошли и видели многое, теряются и не могут понять, что хорошо, а что плохо.

"Моя задача на мастер-классе перевернуть парадигму и показать: мы боимся не того, что надо. Сценариев манипуляций много, и в арсенале профессионального переговорщика целый пул методов, он знает, в какой момент и для кого какую применить. И вот тут партнер попадается в сети, принимает решение под воздействием ситуации. Как правило, манипуляция всегда сделана таким образом, что человек поступает наиболее логично, распространено, ожидаемо. Именно поэтому, когда ты непредсказуем, ты неуязвим".

Хотите научиться распознавать манипуляции, нейтрализовать их и выходить победителем в самых сложных коммуникативных ситуациях?

Приходите на мастер-класс Никиты Непряхина и получите конкретные инструменты нейтрализации и противодействия манипуляциям.

Никита Непряхин (Москва) приезжает в Новосибирск в очередной раз по приглашению Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров. Стоимость участия от 7900* руб. при бронировании и оплате до 31 марта 2018 года.

Узнать подробности, подать заявку на участие и произвести онлайн-оплату можно на сайте business-trener.ru. А также звоните по телефонам: (383) 240-80-25, 263-15-11.

Информационные партнеры события: ИД "Алтапресс", журнал "Стиль", "Деловой квартал", ВсеТренинги.ру, Работа.ру.

*Количество мест ограничено. В стоимость входит: участие в мастер-классе, материалы, кофе-брейки. Участие только по предварительному бронированию и оплате.