"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке

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С 1 по 3 июня в Республике Алтай прошел Первый фестиваль велоспорта "Манжерок Байк Фест" – проект всесезонного курорта "Манжерок", приуроченный к открытию летнего сезона в первом профессиональном за Уралом байк-парке.

"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

На три дня уникальный проект курорта объединил спортсменов из разных регионов России: Алтайский край, Томская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Новосибирская область, Иркутская область.

В рамках Фестиваля работали сразу несколько площадок: профессиональные трассы для скоростного спуска, аэромат, BMX-парк, детский велогородок, аэроподушка.

В этом году "Манжерок Байк Парк" обновил собственные рекорды посещаемости: на Алтайской земле собрался 61 райдер со всей Сибири в категориях: "Мужчины-любители", "мужчины-юниоры", "женщины-любители", "мужчины-мастера", "мужчины-элита". Опытнейшие райдеры прошли испытание гонкой чемпионов "Мегалавина", квалификацией по даунхиллу.

"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.

По результатам соревнований, места определились следующим образом:

"Мужчины-любители":

  1. Кузнецов Алексей
  2. Лапин Виталий
  3. Штейнмарк Герман

"Мужчины-юриоры":

  1. Янин Тимофей
  2. Гессен Марк
  3. Голубев Евгений

"Женщины-любители":

  1. Мелехина Александра
  2. Дерешева Ольга
  3. Кузнецова Каролина
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.

Стоит отметить, что женская гонка стала одной из самых массовых в Сибири. Квалификацию прошли 8 спортсменок со всех уголков Сибири.

"Мужчины-элита":

  1. Пуляевский Владимир
  2. Усачев Виктор
  3. Пугачев Савелий

"Мужчины-мастера":

  1. Матвеев Владислав
  2. Трофимов Андрей
  3. Красицкий Владимир

Мегалавина:

  1. Усачев Виктор
  2. Мелехин Илья
  3. Голубев Евгений
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.

Одним из самых зрелищных мероприятий Фестиваля стали прыжки в аэромат. Специально для гостей курорта состоялись показательные прыжки в подушку от ведущих райдеров Сибири.

Хедлайнером фестиваля стал титулованный, опытный райдер, чемпион России  по MTB Dirt Петр Андреев. Он открыл соревнования и провел мастер-класс по прыжкам в аэроподушку, а также прошел первую в своей жизни квалификацию по даунхиллу в категории "Мужчины-элита".

В BMX-парке:

  1. Голепчук Евгений
  2. Корякин Станислав
  3. Шелудков Антон

Другим важным направлением Фестиваля стало детское направление. Специально для Фестиваля был оборудован детский велогородок, где в соревнованиях приняли участие дети от 1 года. Все дети гостей курорта получили эксклюзивные брендированные леденцы и бесплатное мороженное, а аниматоры одного из лучших агентств праздника в Сибири провели обширную развлекательную программу с подарками и призами, научили детей курорта зельеварению и тонкостям рукоделия.

"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.

В детских гонках места определились следующим образом:

Велогородок:

"Беговелы, 1-2 года":

  1. Лузин Тимур
  2. Чичканов Тимур
  3. Лубягина Вера

"Беговелы, 3-4 года":

  1. Милихина Софья
  2. Жданова Александра
  3. Андреева Полина

"Велосипеды, 4-6 лет":

  1. Кирьянов Артем
  2. Иванов Дмитрий
  3. Кукин Иван

"Велосипеды, 7-9 лет":

  1. Степанов Захар
  2. Кирьянов Олег
  3. Литвинов Роман

"Велосипеды, 10-12 лет":

  1. Ермолов Алексей
  2. Шадрин Кирилл
  3. Шевченко Дарья
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.

"Манжерок Байк Фест" прошел ярко и насыщенно: катание по трассам, развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, мастер-классы с известными райдерами и детская анимация.

Все призеры Фестиваля получили призы и подарки от Курорта и партнеров соревнований: интернет-магазина одежды для райдеров WLD Crew, корпорации красоты Tiande, магазина-проката и сервиса горных велосипедов СНЕГ-boardshop. Информационными партнерами Фестиваля стал издательский дом "Алтапресс", бизнес-портал status-media.com и "Радио-Сибирь".

В течение всего сезона на "Манжероке"  действуют специальный тариф для райдеров "Даунхилл". При бронировании любого номера от 2-х суток, дневной байк-пасс на каждого зарегистрированного гостя в подарок.

"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.
"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.

Напомним, что "Манжерок Байк-парк" - это совокупность нескольких инфраструктурных объектов: трассы для даунхилла, деревянный скилл-парк и земляной памп-трек. Также для гостей доступна бесплатная мойка и прокат горных велосипедов и защиты.

В целях популяризации активных видов спорта в "Манжерок Байк-парк" проводятся, уже ставший традиционный "MangerokDownhillCup", география участников – опытные райдеры со всей Сибири.

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