"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке.

С 1 по 3 июня в Республике Алтай прошел Первый фестиваль велоспорта "Манжерок Байк Фест" – проект всесезонного курорта "Манжерок", приуроченный к открытию летнего сезона в первом профессиональном за Уралом байк-парке.
На три дня уникальный проект курорта объединил спортсменов из разных регионов России: Алтайский край, Томская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Новосибирская область, Иркутская область.
В рамках Фестиваля работали сразу несколько площадок: профессиональные трассы для скоростного спуска, аэромат, BMX-парк, детский велогородок, аэроподушка.
В этом году "Манжерок Байк Парк" обновил собственные рекорды посещаемости: на Алтайской земле собрался 61 райдер со всей Сибири в категориях: "Мужчины-любители", "мужчины-юниоры", "женщины-любители", "мужчины-мастера", "мужчины-элита". Опытнейшие райдеры прошли испытание гонкой чемпионов "Мегалавина", квалификацией по даунхиллу.
По результатам соревнований, места определились следующим образом:
"Мужчины-любители":
- Кузнецов Алексей
- Лапин Виталий
- Штейнмарк Герман
"Мужчины-юриоры":
- Янин Тимофей
- Гессен Марк
- Голубев Евгений
"Женщины-любители":
- Мелехина Александра
- Дерешева Ольга
- Кузнецова Каролина
Стоит отметить, что женская гонка стала одной из самых массовых в Сибири. Квалификацию прошли 8 спортсменок со всех уголков Сибири.
"Мужчины-элита":
- Пуляевский Владимир
- Усачев Виктор
- Пугачев Савелий
"Мужчины-мастера":
- Матвеев Владислав
- Трофимов Андрей
- Красицкий Владимир
Мегалавина:
- Усачев Виктор
- Мелехин Илья
- Голубев Евгений
Одним из самых зрелищных мероприятий Фестиваля стали прыжки в аэромат. Специально для гостей курорта состоялись показательные прыжки в подушку от ведущих райдеров Сибири.
Хедлайнером фестиваля стал титулованный, опытный райдер, чемпион России по MTB Dirt Петр Андреев. Он открыл соревнования и провел мастер-класс по прыжкам в аэроподушку, а также прошел первую в своей жизни квалификацию по даунхиллу в категории "Мужчины-элита".
В BMX-парке:
- Голепчук Евгений
- Корякин Станислав
- Шелудков Антон
Другим важным направлением Фестиваля стало детское направление. Специально для Фестиваля был оборудован детский велогородок, где в соревнованиях приняли участие дети от 1 года. Все дети гостей курорта получили эксклюзивные брендированные леденцы и бесплатное мороженное, а аниматоры одного из лучших агентств праздника в Сибири провели обширную развлекательную программу с подарками и призами, научили детей курорта зельеварению и тонкостям рукоделия.
В детских гонках места определились следующим образом:
Велогородок:
"Беговелы, 1-2 года":
- Лузин Тимур
- Чичканов Тимур
- Лубягина Вера
"Беговелы, 3-4 года":
- Милихина Софья
- Жданова Александра
- Андреева Полина
"Велосипеды, 4-6 лет":
- Кирьянов Артем
- Иванов Дмитрий
- Кукин Иван
"Велосипеды, 7-9 лет":
- Степанов Захар
- Кирьянов Олег
- Литвинов Роман
"Велосипеды, 10-12 лет":
- Ермолов Алексей
- Шадрин Кирилл
- Шевченко Дарья
"Манжерок Байк Фест" прошел ярко и насыщенно: катание по трассам, развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, мастер-классы с известными райдерами и детская анимация.
Все призеры Фестиваля получили призы и подарки от Курорта и партнеров соревнований: интернет-магазина одежды для райдеров WLD Crew, корпорации красоты Tiande, магазина-проката и сервиса горных велосипедов СНЕГ-boardshop. Информационными партнерами Фестиваля стал издательский дом "Алтапресс", бизнес-портал status-media.com и "Радио-Сибирь".
В течение всего сезона на "Манжероке" действуют специальный тариф для райдеров "Даунхилл". При бронировании любого номера от 2-х суток, дневной байк-пасс на каждого зарегистрированного гостя в подарок.
Напомним, что "Манжерок Байк-парк" - это совокупность нескольких инфраструктурных объектов: трассы для даунхилла, деревянный скилл-парк и земляной памп-трек. Также для гостей доступна бесплатная мойка и прокат горных велосипедов и защиты.
В целях популяризации активных видов спорта в "Манжерок Байк-парк" проводятся, уже ставший традиционный "MangerokDownhillCup", география участников – опытные райдеры со всей Сибири.
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