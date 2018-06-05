"Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. "Манжерок" открыл летний сезон в байк-парке. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

На три дня уникальный проект курорта объединил спортсменов из разных регионов России: Алтайский край, Томская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Новосибирская область, Иркутская область.

В рамках Фестиваля работали сразу несколько площадок: профессиональные трассы для скоростного спуска, аэромат, BMX-парк, детский велогородок, аэроподушка.

В этом году "Манжерок Байк Парк" обновил собственные рекорды посещаемости: на Алтайской земле собрался 61 райдер со всей Сибири в категориях: "Мужчины-любители", "мужчины-юниоры", "женщины-любители", "мужчины-мастера", "мужчины-элита". Опытнейшие райдеры прошли испытание гонкой чемпионов "Мегалавина", квалификацией по даунхиллу.

По результатам соревнований, места определились следующим образом:

"Мужчины-любители":

Кузнецов Алексей Лапин Виталий Штейнмарк Герман

"Мужчины-юриоры":

Янин Тимофей Гессен Марк Голубев Евгений

"Женщины-любители":

Мелехина Александра Дерешева Ольга Кузнецова Каролина

Стоит отметить, что женская гонка стала одной из самых массовых в Сибири. Квалификацию прошли 8 спортсменок со всех уголков Сибири.

"Мужчины-элита":

Пуляевский Владимир Усачев Виктор Пугачев Савелий

"Мужчины-мастера":

Матвеев Владислав Трофимов Андрей Красицкий Владимир

Мегалавина:

Усачев Виктор Мелехин Илья Голубев Евгений

Одним из самых зрелищных мероприятий Фестиваля стали прыжки в аэромат. Специально для гостей курорта состоялись показательные прыжки в подушку от ведущих райдеров Сибири.

Хедлайнером фестиваля стал титулованный, опытный райдер, чемпион России по MTB Dirt Петр Андреев. Он открыл соревнования и провел мастер-класс по прыжкам в аэроподушку, а также прошел первую в своей жизни квалификацию по даунхиллу в категории "Мужчины-элита".

В BMX-парке:

Голепчук Евгений Корякин Станислав Шелудков Антон

Другим важным направлением Фестиваля стало детское направление. Специально для Фестиваля был оборудован детский велогородок, где в соревнованиях приняли участие дети от 1 года. Все дети гостей курорта получили эксклюзивные брендированные леденцы и бесплатное мороженное, а аниматоры одного из лучших агентств праздника в Сибири провели обширную развлекательную программу с подарками и призами, научили детей курорта зельеварению и тонкостям рукоделия.

В детских гонках места определились следующим образом:

Велогородок:

"Беговелы, 1-2 года":

Лузин Тимур Чичканов Тимур Лубягина Вера

"Беговелы, 3-4 года":

Милихина Софья Жданова Александра Андреева Полина

"Велосипеды, 4-6 лет":

Кирьянов Артем Иванов Дмитрий Кукин Иван

"Велосипеды, 7-9 лет":

Степанов Захар Кирьянов Олег Литвинов Роман

"Велосипеды, 10-12 лет":

Ермолов Алексей Шадрин Кирилл Шевченко Дарья

"Манжерок Байк Фест" прошел ярко и насыщенно: катание по трассам, развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, мастер-классы с известными райдерами и детская анимация.

Все призеры Фестиваля получили призы и подарки от Курорта и партнеров соревнований: интернет-магазина одежды для райдеров WLD Crew, корпорации красоты Tiande, магазина-проката и сервиса горных велосипедов СНЕГ-boardshop. Информационными партнерами Фестиваля стал издательский дом "Алтапресс", бизнес-портал status-media.com и "Радио-Сибирь".

В течение всего сезона на "Манжероке" действуют специальный тариф для райдеров "Даунхилл". При бронировании любого номера от 2-х суток, дневной байк-пасс на каждого зарегистрированного гостя в подарок.

Напомним, что "Манжерок Байк-парк" - это совокупность нескольких инфраструктурных объектов: трассы для даунхилла, деревянный скилл-парк и земляной памп-трек. Также для гостей доступна бесплатная мойка и прокат горных велосипедов и защиты.

В целях популяризации активных видов спорта в "Манжерок Байк-парк" проводятся, уже ставший традиционный "MangerokDownhillCup", география участников – опытные райдеры со всей Сибири.