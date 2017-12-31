Жену муфтия Дагестана выдвинули кандидатом в президенты России

По словам Камаловой, в инициативную группу вошли врачи, спортсмены, научные и культурные деятели Дагестана.

"Все необходимые для регистрации документы в ЦИК будут направлены до 5 января", — добавила пресс-секретарь.

Напомним, о намерении участвовать в выборах уже объявили: президент России Владимир Путин, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, оппозиционер Алексей Навальный, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уполномоченный по правам предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, а также журналист Олег Лурье. Позже ЦИК отказал в регистрации Алексею Навальному, Сергею Полонскому и Олегу Лурье.

Справка

Айна Гамзатова — журналист, писатель, общественный и религиозный деятель. Она родилась 1 октября 1971 года в Махачкале, имеет два высших образования — филологическое и юридическое. Гамзатова создала и возглавляет крупный медиахолдинг, в состав которого входят светские и исламские СМИ. Она соучредитель благотворительного фонда "Путь", главный редактор журнала "Ислам" и советник ;муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ.