"Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Мария-Ра" подвела итоги Акции "За машиной – на лыжах!". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

"Мария-Ра" уже в 5-ый раз провела розыгрыш призов среди всех тех, кто предпочитает зимние лыжные прогулки по Трассе Здоровья. В этом году акция началась 14 января и завершилась 25 марта, в день праздничного закрытия лыжного сезона. Кстати, этот день оказался рекордным – в лототрон было сброшено более 41 тысячи чеков.

В период проведения акции розыгрыши проходили еженедельно. По понедельникам, в прямом эфире разыгрывали по 10 пар лыж и 10 подарочных сертификатов "Мария-Ра", а также – батончики от компании "Алтайский лен" и подарочные наборы от многочисленных партнеров. В финале 2 апреля было разыграно рекордное количество – 111 призов: 50 сертификатов на 10 000 рублей, 50 лыжных комплектов, а также - 10 фирменных лыжных костюмов от компании "Фишер" и, конечно, главный приз – автомобиль "Тойота Камри" 2018 года выпуска в полной комплектации. Чтобы выбрать победителей организаторам пришлось привезти 5 мешков с чеками в студию "Катунь-24", где и проходил торжественный почти 3-х часовой эфир.

Традиционно в финальном розыгрыше принимал участие директор компании "Мария-Ра" Александр Ракшин, которому в этот раз помогали пенсионер-лыжник - 79-летний Владимир Васильевич Лантрат, заслуженный сотрудник компании "Мария-Ра" Наталья Никитична Хвостова, которая на закрытии сезона лично дарила подарки тем, кто сбрасывал чеки в лототрон, а также – Максим Александров, специалист, отвечающий за состояние лыжни и порядок на Трассе Здоровья. Владимир Васильевич – участник всех марафонов "Мария-Ра". Несмотря на 2 инсульта, он каждый выходные проводит на Трассе здоровья и приобщил к лыжам всю свою семью. Как говорит лыжник – "Движение - это жизнь! Я это знаю по себе, потому что не помог мне никакой "крайздрав", а только – "САМздрав" и лыжи". Все гости студии вместе с ведущим Павлом Поповым по очереди вытаскивали счастливые чеки – и определяли победителей на глазах всех зрителей "Катунь-24". Некоторым победителям звонили прямо в прямом эфире и сообщали об удаче.

Безусловно, кульминацией розыгрыша стало определение победителя – сначала с помощью лототрона определили номер мешка, откуда уже затем Александр Ракшин и вытянул чек счастливчика - владельцем новенькой "Тойота Камри" стал барнаулец Александр Хапёрских.

Приятным сюрпризом этой акции было и то, что организаторы учредили дополнительный приз – и разыграли еще 1000 лыжных шапочек, кепок и шарфиков от "Мария-Ра" и "Фишер".

Получить свои призы самые удачливые участники розыгрыша смогли уже на следующий день на церемонии награждения, которая прошла в конференц-зале АлтГУ 3 апреля.

Организаторы не только устроили торжественную встречу победителей, но и организовали угощение, как на Трассе здоровья – пирожками, бананами, вкусными напитками. А танцевальные коллективы "Инфинити" и "Город мастеров" подарили зрителям яркие и динамичные композиции на сцене. Всех участников торжественной встречи поприветствовал коммерческий директор компании "Мария-Ра" - Денис Дьяков. Он поблагодарил всех, кто посещает Трассу здоровья, выбирает активный отдых на свежем воздухе, и, конечно, выразил глубокую благодарность покупателям торговой сети, без которых такие масштабные акции и проекты было бы просто невозможно провести.

Денис Дьяков,

коммерческий директор компании "Мария-Ра":

"Каждый год мы стараемся подготовиться к нашим праздникам и акциям по-новому, стараемся усовершенствовать Трассу здоровья, чтобы как можно больше людей разделяли ценности здорового образа жизни".

Поздравить гостей праздника на сцену вышел и специальный гость – лыжник, морж, представитель общества "Белые медведи" Владимир Панов. На закрытии сезона Владимир Николаевич пробежал не 25 или 50, а 100 км! Вместе с ним слова приветствия сказал чемпион мира по зимнему плаванию Олег Чекушкин.

Олег Чекушкин,

чемпион мира по зимнему плаванию:

"Я много путешествую – не только по регионам, но и часто бываю на соревнованиях за рубежом. И нигде нет такой Трассы здоровья, как у нас. Чтобы любой человек мог и зимой и летом заняться спортом на прекрасно подготовленной трассе совершенно бесплатно. Наша трасса идеально подходит для укрепления здоровья!".

В этот вечер все победители розыгрыша выходили на сцену, где сотрудники компании "Мария-Ра" и вручали им долгожданные подарки.

Одним из счастливчиков стал Олег Владимирович: "Я выиграл лыжи. Так что с будущего сезона – встаю на лыжню! Мы обычно с женой ходим с палочками по выходным. Что бы еще хотел выиграть? Да главное – здоровья побольше!".

Людмила Ивановна, пенсионер: "Вчера смотрела розыгрыш – и когда услышала свою фамилию, что я лыжи выиграла - была полная эйфория! Я в юности выигрывала холодильник в лотерею. Так что это моя вторая удача! Лыжи подарю сыну – он у отлично катается и давно мечтал о хороших лыжах!".

Перед тем, как получить заветные ключи, Александр Хапёрских поделился своими эмоциями. "В этой акции я участвовал в этом году впервые. Розыгрыш не смотрел, дети уже спали – включил ТВ, когда мне позвонили из прямого эфира. Честно, подумал сначала, что кто-то надо мной подшутил, хотя 1 апреля уже прошло. Но когда увидел, что со мной на самом деле разговаривают из студии "Катунь-24" - понял, что это не шутка. Я очень рад! Никогда ничего не выигрывал, больше 100 рублей!" Александр рассказал, что обычно ходит на лыжах с сыном-школьником – проходят 10-15 км, второй сын еще мал – годик. В этом сезоне чеков сбросил не так уж много – штук 10-15. Александр работает в компании по продаже оргтехники и программного обеспечения. "Вот только недавно супруга намекнула, что надо бы ей машину прикупить – и тут такая удача!", - пошутил он. Ключи и документы на авто Александр получил от организаторов акции прямо перед торжественным награждением и сразу после праздника - укатил домой на новом белоснежном автомобиле.

Акция "За машиной - на лыжах!" завершилась. Всего за весь сезон призы и подарки получили более 1500 человек. Но главное, что барнаульцы и гости города могли каждый выходной получать заряд бодрости и здоровья на Лыжне Здоровья.

Организаторы уже начали подготовку к летнему сезону, который откроет в конце мая "День Ходьбы". И конечно – в юбилейный для "Мария-Ра" год всех гостей Трассы здоровья ждут новые акции и сюрпризы. С 15 апреля по 27 мая можно будет собирать чеки на сумму от 500 рублей, чтобы 27 мая на День Ходьбы сбросить их в лототрон и поучаствовать в розыгрыше квартиры в центре Барнаула! А еще – будут разыграны 100 детских и 100 взрослых велосипедов, 100 пар кроссовок и множество других подарков от партнеров компании. Следите за новостями в магазинах торговой сети и на сайте компании "Мария-Ра" и участвуйте в акциях. Вам обязательно повезет!

Напомним, что все мероприятия на Трассе здоровья в этом году проходят под девизом "От здорового питания – к здоровому образу жизни!". Поэтом ждем вас в магазинах торговой сети "Мария-Ра" за полезными и вкусными продуктами и на Трассе Здоровья за положительными эмоциями в любое время года!