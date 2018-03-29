Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Маркетинг по-сибирски: барнаульские маркетологи обсудили каналы продвижения брендов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

27 марта 2018 года состоялась встреча ведущих маркетологов и PR-специалистов, организованная издательским домом "Алтапресс". Более 40 человек собрались в ресторане Vinne Lion, чтобы обсудить актуальные каналы и тренды продвижения бизнеса.

Тему омниканального маркетинга представила Ирина Поддубная, признанный эксперт в области e-commerce и директор по маркетингу компании "Сибирские сети". Она вела живой диалог с гостями встречи, в ходе которого ответила на вопросы про онлайн- и офлайн-каналы продвижения, дала точное представление и описание целевой аудитории, а также определила место SMM в стратегии развития бренда.

Эксперт подчеркнула, что в нынешней бизнес-реальности особенное значение имеет интеграция всех возможных каналов продвижения, а также клиентоцентричность — индивидуальный подход к каждому клиенту, фокусирование на его потребностях и формирование продукта или услуги с учетом его нужд.

Про событийный маркетинг рассказала Елена Аксенова, директор службы рекламы ИД "Алтапресс". Она раскрыла тему позиционирования компании в рамках массовых мероприятий и особенности работы с разными целевыми группами. Кроме того, она презентовала интернет-проект Skidki, который является принципиально новой площадкой для презентации товаров и услуг и решает важные бизнес-задачи.

После выступления экспертов участники смогли лично познакомиться со спикерами и обсудить вопросы с другими гостями встречи, а также продегустировать уникальные сорта напитков собственного производства от Vinne Lion.

В этом году "Алтапресс" планирует провести еще несколько неформальных встреч, на которых специалисты по коммуникациям и продвижению поделятся опытом и представят реализованные кейсы.