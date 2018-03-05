8 марта на природе: скидки в санаториях Белокурихи

Первый день весны не всегда бывает теплым, но уже сама мысль о закончившейся зиме греет душу. А еще и главный весенний праздник близко — значит самое время задуматься о подарке!

Прекрасная идея – подарить отдых в городе-курорте Белокуриха со скидкой 8% в честь 8 марта.

Три причины отпраздновать на природе:

Возможность восстановиться после морозной зимы и отметить наступление весны. Расслабиться в термальном комплексе, побывать в оздоравливающей соляной пещере, погулять в хорошую погоду на улице.

и отметить наступление весны. Расслабиться в термальном комплексе, побывать в оздоравливающей соляной пещере, погулять в хорошую погоду на улице. Сменить обстановку. Вырваться из дома и поехать в другой город на отдых помогает взбодриться и развеяться.

Вырваться из дома и поехать в другой город на отдых помогает взбодриться и развеяться. Отличные предложения: путевки от 2263 рублей за одного человека.

Отель "Беловодье"

2263 рубля с одного человека за сутки, 902 рубля место для ребенка.

с одного человека за сутки, 902 рубля место для ребенка. Дети до 6 лет - бесплатно без дополнительного места.

без дополнительного места. Двухместный номер 1 категории.

Завтрак в отеле.

Соляная пещера.

Солярий и тренажерный зал. 1416 рублей - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.

Санаторий "Россия"

2668 рублей с одного человека за сутки. 1610 рублей место для ребенка.

с одного человека за сутки. 1610 рублей место для ребенка. Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.

без дополнительного места. "Шведский стол": завтрак, обед и ужин.

Двухместный номер 1 категории.

Бассейн и Термальный центр. 1812 рублей - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.

Санаторий "Алтай-West"

2668 рублей с одного человека за сутки. 1610 рублей место для ребенка.

с одного человека за сутки. 1610 рублей место для ребенка. Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.

без дополнительного места. "Шведский стол": завтрак, обед и ужин.

Двухместный номер 1 категории. 604 рубля - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.

Санаторий "Родник Алтая"

2659 рублей с одного человека за сутки. 1279 рублей место для ребенка.

Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.

Трехразовое питание.

Двухместный номер 1 категории.

Три оздоровительные процедуры.

Бассейн и Термальный центр.

Тренажерный зал.

Развлекательные мероприятия 1722 рубля - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.

Санаторий "Белокуриха"

2484 рубля с одного человека за сутки. 1362 рубля место для ребенка.

Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.

Трехразовое питание.

Двухместный номер 1 категории 1650 рублей - выгода на путевку с 8 по 11 марта на семью из двух взрослых и одного ребенка.

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