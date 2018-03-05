8 марта на природе: скидки в санаториях Белокурихи

Сегодня, 10:20.
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После долгой зимы уже скорее хочется тепла и радости: погулять под весенним солнцем, расслабиться после тяжелой рабочей недели.

"Русская Швейцария".
"Русская Швейцария".

Первый день весны не всегда бывает теплым, но уже сама мысль о закончившейся зиме греет душу. А еще и главный весенний праздник близко — значит самое время задуматься о подарке!

Прекрасная идея – подарить отдых в городе-курорте Белокуриха со скидкой 8% в честь 8 марта.

Три причины отпраздновать на природе:

  • Возможность восстановиться после морозной зимы и отметить наступление весны. Расслабиться в термальном комплексе, побывать в оздоравливающей соляной пещере, погулять в хорошую погоду на улице.
  • Сменить обстановку. Вырваться из дома и поехать в другой город на отдых помогает взбодриться и развеяться.
  • Отличные предложения: путевки от 2263 рублей за одного человека.
Если вы отдыхаете с детьми.
Если вы отдыхаете с детьми.

Отель "Беловодье"

  • 2263 рубля с одного человека за сутки, 902 рубля место для ребенка.
  • Дети до 6 лет - бесплатно без дополнительного места.
  • Двухместный номер 1 категории.
  • Завтрак в отеле.
  • Соляная пещера.
  • Солярий и тренажерный зал.

1416 рублей - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.

Санаторий "Россия"

  • 2668 рублей с одного человека за сутки. 1610 рублей место для ребенка.
  • Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.
  • "Шведский стол": завтрак, обед и ужин.
  • Двухместный номер 1 категории.
  • Бассейн и Термальный центр.

1812 рублей - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.

 Санаторий "Алтай-West" 

  • 2668 рублей с одного человека за сутки. 1610 рублей место для ребенка.
  • Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.
  • "Шведский стол": завтрак, обед и ужин.
  • Двухместный номер 1 категории.

604 рубля  - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.

Санаторий "Родник Алтая"

  • 2659 рублей с одного человека за сутки. 1279 рублей место для ребенка.
  • Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.
  • Трехразовое питание.
  • Двухместный номер 1 категории.
  • Три оздоровительные процедуры.
  • Бассейн и Термальный центр.
  • Тренажерный зал.
  • Развлекательные мероприятия

1722 рубля  - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.

Санаторий "Белокуриха"   

  • 2484 рубля с одного человека за сутки. 1362 рубля место для ребенка.
  • Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.
  • Трехразовое питание.
  • Двухместный номер 1 категории

1650 рублей  - выгода на путевку с 8 по 11 марта на семью из двух взрослых и одного ребенка.

Приходите на наш сайт. Звоните по телефону 8-800-775-5191.

Мы ответим на все вопросы об отдыхе в Белокурихе и поможем определиться с выбором.

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