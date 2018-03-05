8 марта на природе: скидки в санаториях Белокурихи

После долгой зимы уже скорее хочется тепла и радости: погулять под весенним солнцем, расслабиться после тяжелой рабочей недели.
Первый день весны не всегда бывает теплым, но уже сама мысль о закончившейся зиме греет душу. А еще и главный весенний праздник близко — значит самое время задуматься о подарке!
Прекрасная идея – подарить отдых в городе-курорте Белокуриха со скидкой 8% в честь 8 марта.
Три причины отпраздновать на природе:
- Возможность восстановиться после морозной зимы и отметить наступление весны. Расслабиться в термальном комплексе, побывать в оздоравливающей соляной пещере, погулять в хорошую погоду на улице.
- Сменить обстановку. Вырваться из дома и поехать в другой город на отдых помогает взбодриться и развеяться.
- Отличные предложения: путевки от 2263 рублей за одного человека.
- 2263 рубля с одного человека за сутки, 902 рубля место для ребенка.
- Дети до 6 лет - бесплатно без дополнительного места.
- Двухместный номер 1 категории.
- Завтрак в отеле.
- Соляная пещера.
- Солярий и тренажерный зал.
1416 рублей - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.
- 2668 рублей с одного человека за сутки. 1610 рублей место для ребенка.
- Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.
- "Шведский стол": завтрак, обед и ужин.
- Двухместный номер 1 категории.
- Бассейн и Термальный центр.
1812 рублей - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.
- 2668 рублей с одного человека за сутки. 1610 рублей место для ребенка.
- Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.
- "Шведский стол": завтрак, обед и ужин.
- Двухместный номер 1 категории.
604 рубля - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.
- 2659 рублей с одного человека за сутки. 1279 рублей место для ребенка.
- Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.
- Трехразовое питание.
- Двухместный номер 1 категории.
- Три оздоровительные процедуры.
- Бассейн и Термальный центр.
- Тренажерный зал.
- Развлекательные мероприятия
1722 рубля - выгода на путевку с 8 по 11 марта 2018 года на семью из двух взрослых и одного ребенка.
- 2484 рубля с одного человека за сутки. 1362 рубля место для ребенка.
- Дети до 4 лет - бесплатно без дополнительного места.
- Трехразовое питание.
- Двухместный номер 1 категории
1650 рублей - выгода на путевку с 8 по 11 марта на семью из двух взрослых и одного ребенка.
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