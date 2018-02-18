Масленица-2018: где в Барнауле будут есть блины и сжигать чучело

В этом году Масленицу отметят в воскресенье, 18 февраля. Altapress.ru собрал несколько интересных мест в Барнауле, где будут сытно и громко праздновать Масленицу.
Центральный парк
Организаторы обещают, что 18 февраля гостей парка, пришедших с 11:00 до 12:00, накормят бесплатными блинами с горячим чаем. Будет большая музыкально-игровая программа при участии бийского театра "Куклы-великаны". Гостей ждут традиционные масленичные игры и забавы, много музыки и танцев. В 14:00 пройдет прощание с Масленицей и ее сожжение.
Парк спорта Алексея Смертина
Праздник начнется в 12:00. Здесь сыграют в керлинг по-русски и гигантские шашки, устроят бой мешками на бревне и метание валенка. Обещают полный набор традиционных забав: песни, пляски, игры, угощение блинчиками, чаепитие из самовара и сжигание чучела Масленицы.
Лесная сказка
С 12:00 в парке будут учить всех желающих играть в лапту. Клуб исторических реконструкций "Вольный отряд" проведет настоящий рыцарский турнир. А в 13:00 впервые в городе пройдет звериная Масленица в "Барнаульском зоопарке". В 14:40 праздник завершится массовым шествием со скоморохами и сожжением чучела Масленицы.
Барнаульский "Арбат"
В Барнауле 18 февраля с 12:00 пройдут Масленичные гуляния на улице Мало-Тобольской. Здесь устроят торговые ремесленные и продуктовые ряды и организуют разные конкурсы и развлечения — перетягивание каната, русские молодецкие игры на силу, ловкость и сноровку и хоровод. Барнаульцев накормят блинами с разными начинками, калачами и чаем из алтайских трав.
Экоярмарка ВДНХ
Здесь можно будет посмотреть на шоу силачей, покататься на лошадях и маламутах, посоревноваться в метании блинов и пройти на ходулях. Конечно, в программе — битвы мешками на бревнах, перетягивание каната и масленичный столб с призами. Если будет хорошая погода, то детей и взрослых поднимут на воздушном шаре. "И блины. Много блинов!" — обещают организаторы. Праздник начнется в 13:00.
ТРЦ "Арена"
В 12:00 на фудкорте детей научат росписи блинов. На съедобных полотнах вкусными красками дети научатся создавать картинки, а еще узнают, как превращать блины в сказочных героев. В 13:00 на главной сцене ТРЦ покажут модные коллекции известных дизайнеров от мастеров fashion-индустрии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.