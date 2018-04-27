9 мая барнаульцы смогут спеть любимые военные песни в караоке

В честь Дня Победы издательский дом "Алтапресс" устроит большой праздник на площадке у Дворца зрелищ и спорта. С 10.30 до 13.00 любой желающий сможет исполнить любимую военную песню в караоке совершенно бесплатно. Лучшие исполнители получат призы от ИСК "Союз".
День Победы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
День Победы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Также на площадке будут работать тематические фотозоны, посвященные Дню Победы, и пройдут тематические викторины о Великой Отечественной войне.
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