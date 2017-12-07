Медиа-проекты Группы НЛМК победили во всероссийском конкурсе "Медиалидер – 2017"

Организаторы конкурса – издательский дом "Имидж-Медиа" и журнал "Пресс-служба". Церемония награждения состоялась 1 декабря в Москве. Победителей определял экспертный совет в составе российских специалистов в области коммуникаций, представителей PR-департаментов ведущих компаний. Из 250 заявок на участие было отобрано 40 лауреатов в 13 номинациях.

Высокой оценки жюри конкурса "Медалидер – 2017" удостоился профориентационный издательский проект Алтай-Кокса "Путешествие в страну знаний". Это комплекс брендрованной полиграфической продукции для первоклассников города Заринска. В школьный набор входили дневник, цветные карандаши, расписание уроков, блокнот и магнит с изображением веселого Коксовичка, а также паззлы с символичным изображением завода и книжка-раскраска под названием "Прогулка по Алтай-Коксу". В этом учебном году более 650 первоклассников получили от завода такие подарки.

Журнал "Компания НЛМК" выпускается с 2005 года. Он уже не впервые становится победителем конкурсов в области корпоративных медиа. Издание помогает объединять сотрудников Группы, которые работают в разных городах и странах, транслировать принципы и ценности компании. Журнал отличается интересным дизайном с инфографикой, рисунками, комиксами, фотоиллюстрациями.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com