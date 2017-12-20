"МегаФон" запустил сеть LTE-Advanced в Алтайском крае и Республике Алтай

За счет использования второй несущей частоты новая технология в 1,5-2 раза быстрее уже привычной абонентам сети 4G/LTE "МегаФона" — максимальная скорость беспроводной передачи может достигать 225 Мбит/сек. Благодаря этому теперь можно как никогда быстро работать с "тяжелым" контентом: оперативно загружать и выгружать видео в формате HD, организовывать видеотрансляции, заменить стационарный Интернет, активно использовать "облачные" сервисы и многое другое.

На сегодняшний день LTE-Advanced практически полностью покрывает Барнаул, Новоалтайск, Заринск, Рубцовск. В Республике Алтай новая технология доступна в Горно-Алтайске.

В дальнейшем территория покрытия сети LTE-Advanced будет расширяться. Кроме того, сетью нового поколения можно пользоваться и в поездках по России, так как LTE-Advanced уже доступен во многих регионах страны: Новосибирске, Красноярске, Омске, Томске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре и др.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского отделения "МегаФон":

— "МегаФон" располагает уникальным частотным ресурсом, в два раза превышающим возможности других операторов. Благодаря ему мы смогли запустить LTE-Advanced и обеспечить наших абонентов еще более высокими скоростями мобильного интернета. При этом стоимость услуг от этого никак не меняется: пользователи сети “МегаФон” могут уже сегодня пользоваться всеми преимуществами новой технологии на своем тарифном плане.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой сети LTE-Advanced требуется соответствующий смартфон, планшет или мобильный роутер. Это такие устройства как Samsung Galaxy A3 2017, Apple iPhone SE и другие модели. В салонах и интернет-магазине "МегаФона" уже сейчас можно приобрести ультрасовременные смартфоны и планшеты с поддержкой LTE-Advanced.