Умер актер, сыгравший в фильме "Любовь и голуби"

В возрасте 55 лет ушел из жизни российский актер Игорь Лях, прославившийся ролью Леньки в кинофильме "Любовь и голуби", передает "Рен ТВ".
Актер умер дома от остановки сердца. Прибывшие на место врачи "скорой помощи" не смогли помочь мужчине.
Режиссер фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшов выразил соболезнования в связи со смертью игравшего в этой картине актера Игоря Ляха, пишет РИА Новости. Меньшов отметил, что по современным меркам Лях молодой человек, и его смерть преждевременная.
Владимир Меньшов,
режиссер:
— Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло. Смерть очень ранняя. Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль.
По словам Меньшова, изначально роль Леньки предполагалось отдать другому актеру.
Владимир Меньшов,
режиссер:
— Я утвердил другого парня. Но он не приехал на съемки, и мы срочно вызвали Игоря. я считаю, что это пошло на пользу фильму. В картине было немало такого рода случайностей, которые тем не менее ее не испортили, а наоборот — улучшили.
Игорь Лях снимался в лентах "Жил-был Шишлов", "Тариф новогодний", "Недоросль" и других.
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