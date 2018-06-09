Умер актер, сыгравший в фильме "Любовь и голуби"

Актер умер дома от остановки сердца. Прибывшие на место врачи "скорой помощи" не смогли помочь мужчине.

Режиссер фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшов выразил соболезнования в связи со смертью игравшего в этой картине актера Игоря Ляха, пишет РИА Новости. Меньшов отметил, что по современным меркам Лях молодой человек, и его смерть преждевременная.

Владимир Меньшов,

режиссер:

— Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло. Смерть очень ранняя. Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль.

По словам Меньшова, изначально роль Леньки предполагалось отдать другому актеру.

Владимир Меньшов,

режиссер:

— Я утвердил другого парня. Но он не приехал на съемки, и мы срочно вызвали Игоря. я считаю, что это пошло на пользу фильму. В картине было немало такого рода случайностей, которые тем не менее ее не испортили, а наоборот — улучшили.



Игорь Лях снимался в лентах "Жил-был Шишлов", "Тариф новогодний", "Недоросль" и других.