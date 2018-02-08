В Барнауле ищут компанию, которая протрет памятник Ленину 150 раз

16 февраля комитет по культуре города должен определить исполнителя заказа на период с апреля по декабрь 2018 года. От претендента ждут, что он будет очищать мусор со всех поверхностей памятников, мыть и протирать их, грузить снег и мусор с территории.

Особенно исполнитель должен заботиться о памятниках в период непогоды: дождя, пылевых бурь, морозов и оттепелей, от которых на поверхностях образуются наледи.

Документы аукциона оговаривают сколько раз исполнитель должен убирать памятник. Чаще всего должны протирать памятник Владимиру Ленину на площади Советов — 150 раз, чистить снег 30 раз, а подметать мусор вручную 90 раз. Протирать памятник Шукшину, бюст пионеру-партизану Кири Баева, мемориал в честь воинов-интернациональистов на Обском бульваре, надгробный памятник Василию Штильке и другие следует протирать около 80 раз.

Всего исполнителю доверяют 15 памятников истории и культуры. В их числе кроме бюстов есть мемориалы.