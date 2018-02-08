В Барнауле ищут компанию, которая протрет памятник Ленину 150 раз

Комитет по культуре Барнаула объявил аукцион на содержание 15 памятников истории и культуры. От исполнителя ждут, что до конца 2018 года он будет ухаживать за памятниками. Цена контракта 1,2 млн рублей, сказано на "РТС-тендер". Дороже всего обойдется бюджету монумент Владимира Ленина (на площади Советов), который следует протереть 150 раз.
16 февраля комитет по культуре города должен определить исполнителя заказа на период с апреля по декабрь 2018 года. От претендента ждут, что он будет очищать мусор со всех поверхностей памятников, мыть и протирать их, грузить снег и мусор с территории.
Особенно исполнитель должен заботиться о памятниках в период непогоды: дождя, пылевых бурь, морозов и оттепелей, от которых на поверхностях образуются наледи.
Документы аукциона оговаривают сколько раз исполнитель должен убирать памятник. Чаще всего должны протирать памятник Владимиру Ленину на площади Советов — 150 раз, чистить снег 30 раз, а подметать мусор вручную 90 раз. Протирать памятник Шукшину, бюст пионеру-партизану Кири Баева, мемориал в честь воинов-интернациональистов на Обском бульваре, надгробный памятник Василию Штильке и другие следует протирать около 80 раз.
Всего исполнителю доверяют 15 памятников истории и культуры. В их числе кроме бюстов есть мемориалы.
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