Металлурги отмечают Новый год



Здесь нет профессиональных актеров, потому что так искренне поздравить своих коллег могут только сами сотрудники. Здесь нет дорогостоящих декораций, да они и не нужны. Когда вы увидите карьер Стойленского горно-обогатительного комбината, это поймете. Металлурги Группы НЛМК – от Алтая до Липецка – зарядят вас новогодним настроением и подарят чуточку волшебства в эти предновогодние дни!

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