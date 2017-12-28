Металлурги отмечают Новый год

Съемочная группа объездила все российские предприятия Группы НЛМК, в том числе Алтай-Кокс, чтобы собрать самые искренние пожелания для всех сотрудников, друзей и партнёров компании. И в очередной раз убедиться, что металлурги – это не только большие профессионалы своего дела, но и невероятно творческие люди.
Здесь нет профессиональных актеров, потому что так искренне поздравить своих коллег могут только сами сотрудники. Здесь нет дорогостоящих декораций, да они и не нужны. Когда вы увидите карьер Стойленского горно-обогатительного комбината, это поймете. Металлурги Группы НЛМК – от Алтая до Липецка – зарядят вас новогодним настроением и подарят чуточку волшебства в эти предновогодние дни!
Творческая группа:
- Режиссер и автор слов Егор Шестаков, студент Липецкого ГТУ, будущий работник НЛМК.
- Константин Ташинов, оператор-постановщик.
- Ольга Никульшина, продюсер клипа.