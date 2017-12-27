Метель и гололед: 27 декабря погода снова испытает жителей Алтайского края на устойчивость

По данным синоптиков 27 декабря в Алтайском крае возможен снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Погода в Алтайском крае 27 декабря: на большей части территории снег,

в южных районах временами сильный снег,метель,

гололед на дорогах Днем температура будет -2...-7, в северо-западных районах до -12. Ветер юго-западный. Погода в Барнауле 27 декабря: временами снег,

метель,

на дорогах сильная гололедица,

снежные заносы Температура днем -2...-4. Источник: гидрометцентр.