Метель и гололед: 27 декабря погода снова испытает жителей Алтайского края на устойчивость

Сегодня, 06:15.
Жизнь

По данным синоптиков 27 декабря в Алтайском крае возможен снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Погода в Алтайском крае 27 декабря:

  • на большей части территории снег,
  • в южных районах временами сильный снег,метель,
  • гололед на дорогах

Днем температура будет -2...-7, в северо-западных районах до -12. Ветер юго-западный.

Погода в Барнауле 27 декабря:

  • временами снег,
  • метель,
  • на дорогах сильная гололедица,
  • снежные заносы

Температура днем -2...-4.

Источник: гидрометцентр.

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