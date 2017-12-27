Метель и гололед: 27 декабря погода снова испытает жителей Алтайского края на устойчивость

По данным синоптиков 27 декабря в Алтайском крае возможен снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Погода в Алтайском крае 27 декабря:
- на большей части территории снег,
- в южных районах временами сильный снег,метель,
- гололед на дорогах
Днем температура будет -2...-7, в северо-западных районах до -12. Ветер юго-западный.
Погода в Барнауле 27 декабря:
- временами снег,
- метель,
- на дорогах сильная гололедица,
- снежные заносы
Температура днем -2...-4.
Источник: гидрометцентр.
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