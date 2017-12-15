Женщина-бабочка и мужчина-паутина: кого можно встретить в российском метро

В общественном транспорте можно встретить самых разных людей: обычных, чудаковатых и откровенных фриков. И, пожалуй, самым богатым местом на странных персонажей является российское метро. Смотрите сами.

Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Смешные люди в метро. Фото: obhohocheshsya.com. Источник.