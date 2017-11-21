Мы должны входить в будущее с открытыми глазами.

Приглашаем собственников и руководителей компаний, топ-менеджеров бизнеса, на встречу-форум с ведущим стратегическим консультантом России, экономистом Михаилом Делягиным. Форум для первых лиц "Политико-экономический и финансовый прогноз – 2018" состоится 29 ноября 2017 г. в Новосибирске.

В программе форума: итоги 2017 года, а также прогноз на 2018 год:

Итоги 2017

Качественно новый этап технологического развития:

Трансформация личности, переход к коллективному сознанию, формирование социальных инфраструктур, предопределяющих решения формально свободного человека;

Трансформация социума: атомизация, формирование глобального управляющего класса, предпочтение эмоций интересам, формирование сект;

Промышленная революция 4.0 и цифровизация: "лишние люди", перспективы нового Средневековья, предстоящий переход от BIG DATA SMART DATA;

Перехват глобализации Китаем, перспектива военного конфликта с США, неизбежность глобальной депрессии, контуры нового мира.

Перспективы и возможности России:

Разрушение отношений с Западом - начало раздробления глобальных рынков на макрорегионы;

Феномен западных элит в неразвитых странах и распространение русофобии на постсоветском пространстве (включая Казахстан и Киргизию);

Активная холодная агрессия против России - фактор стратегической перспективы, а не избирательного сезона;

Благоприятная внешняя конъюнктура не компенсирует санкционной и политической войны.

Деградация государства:

От "эффективных менеджеров" - к "молодым технократам". "По кочану" Алиханова. Игнорирование мнения общества, в том числе губернаторами.

Возможные сценарии развития Смуты.

Прогноз 2018

Прогноз мировой и российской экономической динамики:

Прогноз цены на нефть и курса валют;

Ресурсы социально-экономической стабильности сохранятся, но все политические факторы (политика государства, смена элит в госаппарате, внешний фактор) работают на ее разрушение;

Бюджет 2018-2020 нацелен на создание невыносимых условий для народа и бизнеса;

Политическое поражение и разрушение "партии развития";

Перспективы самооздоровления государства: есть или нет шанс на оздоровление?

Новые условия - новые объективные требования к бизнесу;

Бизнесу предстоит рационально выбрать среднесрочную стратегию, скорректировать методы принятия решений и управления в целом, найти новые ориентиры и переосмыслить как цели, так и характер своего развития: где будут деньги, когда их не будет.

Участие в форуме платное, обязательна предварительная регистрация участников.

Регистрация на форум и подробная информация

Организатор форума: Ассоциация практикующих бизнес-тренеров

Партнер форума: Отель "Горский Сити"

Информационные партнеры форума: Altapress.ru, DK.RU, РБК-ТВ Новосибирск, infopro54.ru, Vsetreningi.ru, Erabota.ru, Bonsk.ru.