"Трансформация человечества становится связанной не просто с нашим будущим и решениями, которые придется принимать каждому из нас в отдельности уже в ближайшее время, но и с выбором, который предстоит сделать России. Мы должны входить в будущее с открытыми глазами". 2018 год - выборный для России. Наличие видения вариантов развития событий – это то, что очень необходимо бизнесу для выработки адекватной стратегии.
Приглашаем собственников и руководителей компаний, топ-менеджеров бизнеса, на встречу-форум с ведущим стратегическим консультантом России, экономистом Михаилом Делягиным. Форум для первых лиц "Политико-экономический и финансовый прогноз – 2018" состоится 29 ноября 2017 г. в Новосибирске.
В программе форума: итоги 2017 года, а также прогноз на 2018 год:
Итоги 2017
Качественно новый этап технологического развития:
- Трансформация личности, переход к коллективному сознанию, формирование социальных инфраструктур, предопределяющих решения формально свободного человека;
- Трансформация социума: атомизация, формирование глобального управляющего класса, предпочтение эмоций интересам, формирование сект;
- Промышленная революция 4.0 и цифровизация: "лишние люди", перспективы нового Средневековья, предстоящий переход от BIG DATA SMART DATA;
- Перехват глобализации Китаем, перспектива военного конфликта с США, неизбежность глобальной депрессии, контуры нового мира.
Перспективы и возможности России:
- Разрушение отношений с Западом - начало раздробления глобальных рынков на макрорегионы;
- Феномен западных элит в неразвитых странах и распространение русофобии на постсоветском пространстве (включая Казахстан и Киргизию);
- Активная холодная агрессия против России - фактор стратегической перспективы, а не избирательного сезона;
- Благоприятная внешняя конъюнктура не компенсирует санкционной и политической войны.
Деградация государства:
- От "эффективных менеджеров" - к "молодым технократам". "По кочану" Алиханова. Игнорирование мнения общества, в том числе губернаторами.
- Возможные сценарии развития Смуты.
Прогноз 2018
Прогноз мировой и российской экономической динамики:
- Прогноз цены на нефть и курса валют;
- Ресурсы социально-экономической стабильности сохранятся, но все политические факторы (политика государства, смена элит в госаппарате, внешний фактор) работают на ее разрушение;
- Бюджет 2018-2020 нацелен на создание невыносимых условий для народа и бизнеса;
- Политическое поражение и разрушение "партии развития";
- Перспективы самооздоровления государства: есть или нет шанс на оздоровление?
- Новые условия - новые объективные требования к бизнесу;
- Бизнесу предстоит рационально выбрать среднесрочную стратегию, скорректировать методы принятия решений и управления в целом, найти новые ориентиры и переосмыслить как цели, так и характер своего развития: где будут деньги, когда их не будет.
Участие в форуме платное, обязательна предварительная регистрация участников.
Регистрация на форум и подробная информация
Организатор форума: Ассоциация практикующих бизнес-тренеров
Партнер форума: Отель "Горский Сити"
Информационные партнеры форума: Altapress.ru, DK.RU, РБК-ТВ Новосибирск, infopro54.ru, Vsetreningi.ru, Erabota.ru, Bonsk.ru.