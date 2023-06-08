“Мыльное” озеро, уточки и зимняя подкормка. Чем известны два “далеких” заказника Алтайского края и что и кого там охраняют

60 лет назад, 8 июня 1963 года, в Алтайском крае были образованы Завьяловский и Мамонтовский заказники. Altapress.ru рассказывает, чем они интересны и какие редкие животные и растения там встречаются.

Мамонтовский заказник

Заказник «Мамонтовский» находится на территории Мамонтовского и Романовского районов. Его создали, чтобы сохранить экосистемы Касмалинского ленточного бора и Мамонтовских озер, сберечь редкие и исчезающие виды растений, например, ковыль перистый и гнездоцветку клобучковую. А также для того, чтобы защитить орлана-белохвоста, могильника и большого подорлика, занесенных в Красную книгу Алтайского края.

Площадь заказника – 9,6 тыс. га.

Заказник "Мамонтовский". altairegion22.ru

Приятная хатка, красивая

В последние годы в заказнике значительно возросла популяция бобра. Плотность его поселений высокая: от двух до четырех на 1 км реки.

Осторожно, уточка

Под особой охраной здесь находятся красноголовый нырок, обыкновенный гоголь и хохлатая чернеть, а также лебедь-шипун, белая цапля и черноголовый хохотун, который гнездится на озере Горькое.

Лысуха. altlib.ru Перганка. altlib.ru Большая белая цапля. Открытые источники в Интернете (СС0) Лебедь-шипун. Д. Кузменкин, А. Скачко

Кстати

Несмотря на то, что зимой средняя температура в заказнике -16…-17 градусов, многие животные очень чувствительно относятся к ее перепадам. Чтобы звери выжили и не мигрировали, сотрудники заказника и лесники заготавливают для них сено, зерно и соль.

Завьяловский заказник

В 1963 году на территории Алтайского края также создали заказник «Завьяловский», чтобы сохранить уникальные местные озера и контролировать популяцию ондатры и водоплавающих птиц.

Площадь заказника – 15 тыс. га.

Завьяловский заказник. архив СОЛО "Алтайлес"

Что там по озерам

Почти все озера заказника находятся в Кулундинской впадине, которая образовалась на месте древнего моря около 70 млн лет назад. Многие озера пресные, но также есть соленые и щелочные.

Горькое озеро

Самое известное озеро в заказнике. Отдых на нем сравнивают с израильскими курортами. Его рапа по своему составу и эффектам сходна с рапой Мертвого моря. Концентрация соли в воде — 115 г на литр воды. Еще в нем есть голубая глина, которая образовалась в доледниковый период.

Соленое и Щелочное озера в Завьяловском заказнике. tourweek.ru/blogs/119971 tourweek.ru

Щелочное озеро

Вода в этом водоеме на ощупь слегка мыльная. На Щелочном удобно отдыхать с детьми, так как берег озера пологий, а отмель тянется не меньше 15 метров. Туристы часто называют Щелочное озером-шампанским — из-за пузырьков.

Красные рачки – рапа. tourweek.ru/blogs/119971 tourweek.ru

В соленой и щелочной воде можно находиться не дольше 10-20 мин за один раз. Грязевые ванны также не желательно принимать более 15-20 мин.

А как же звери

В заказнике “Завьяловском” можно встретить лося, косулю, белок, зайцев-беляков и зайцев-русаков. У водоемов можно увидеть ондатру и американскую норку, а в кустарниках — азиатского бурундука. Также здесь встречаются корсаки, рыси и волки. Под особым контролем — турпаны, коростели и серые журавли.