Минеральные воды, SPA и гидромассаж: "Жемчужина Белокурихи" приглашает поправить здоровье

Оздоровительный комплекс "Жемчужина Белокурихи". Фото: архив санатория "Жемчужина Белокурихи". Банкетный зал. Фото: архив санатория "Жемчужина Белокурихи". Банкетный зал. Фото: архив санатория "Жемчужина Белокурихи". Меню. Фото: архив санатория "Жемчужина Белокурихи". Гостиничный номер. Фото: архив санатория "Жемчужина Белокурихи". Гостиничный номер. Фото: архив санатория "Жемчужина Белокурихи". Двухместный стандартный номер. Фото: архив санатория "Жемчужина Белокурихи". Одноместный стандартный номер. Фото: архив санатория "Жемчужина Белокурихи".

На третьем этаже расположился лечебно-оздоровительный комплекс. Здесь гости санатория могут получить санаторно-курортную помощь в сферах акушерства и гинекологии, гастроэнтерологии, кардиологии, мануальной терапии, неврологии, оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, функциональной диагностики и физиотерапии.

Специалисты санатория компетентны в лечебном и сестринском деле, сфере медицинского массажа и физиотерапии.

Оздоровительный комплекс "Жемчужина Белокурихи" располагает большой лечебно-диагностической базой, в том числе оборудованием для бальнеологических процедур — лечения минеральными водами. Эта методика позволяет предупреждать и лечить многие болезни, а также устранять последствия травм.

"Жемчужина Белокурихи" предлагает гостям бальнеологические лечебные и гидромассажные ванны, орошения головы, глаз, десен, гинекологические орошения. К услугам клиентов санатория — сауна, СПА-процедуры, кабинеты грязе- и теплолечения. Еще одна "жемчужина" санатория — кабинет для солевого лечения (галотерапии), которое оказывает мощный терапевтический эффект на здоровье человека.

Санаторий заботится не только об эффективном оздоровлении, но и комфорте гостей: на территории оздоровительного комплекса оборудована зона фитобара, где можно принимать чайные травяные напитки и кислородные коктейли.

В санаторий "Жемчужина Белокурихи" укрепить здоровье приезжают и взрослые, и дети (от 4 лет в сопровождении одного из родителей). Программу оздоровления и комплекс санаторно-курортного лечения подбирают индивидуально для каждого гостя санатория.

Высококвалифицированный персонал ежедневно обеспечивает комфортный отдых для клиентов "Жемчужина Белокурихи". Единовременно санаторий способен вместить 118 человек.

Узнать подробнее о возможностях отдыха и оздоровления в санатории "Жемчужина Белокурихи", а также подать заявку на размещение можно по телефону 8-800-250-37-33 или на электронную почту pearl-blk@yandex.ru..

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА