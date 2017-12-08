Минкульт решил, что антитабачная концепция искажает историю

Министерство культуры РФ не согласовало проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, разработанный Министерством здравоохранения, сообщает RNS.
В пресс-службе ведомства отметили, что предлагаемые Минздравом меры могут привести к фальсификации истории, искажению фактов биографий исторических личностей, сюжетов и образов персонажей литературных произведений — в случае, если будет утверждена одна из мер концепции, а именно лишение господдержки художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и курение.
В Минкульте пояснили свою позицию: "На взгляд специалистов Минкультуры России, предлагаемые ограничения могут привести к искажению авторского замысла в фильмах, фальсификации исторических событий и искажению фактов биографий исторических личностей, сюжетов и образов персонажей литературных произведений".
Представитель ведомства также заявил, что курение в кадре — "не призыв к курению, а воссоздание атмосферы и тех исторических событий, частью быта которых в действительности являлось потребление табака".
Претензии к антитабачной концепции нашлись и у Минкомсвязи. Там недовольны предложениями по обязательному показу антитабачной рекламы после демонстрации сцен курения, а также обязательному размещению антитабачных роликов в начале или конце рекламного слота и запрету господдержки фильмов, где содержатся сцены курения, пишет polit.ru.
Ранее Министерство здравоохранения предложило отказаться от поддержки отечественного кино с курящими героями. Об этом говорится в антитабачной концепции министерства, пишут "Известия".
"Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий", — заявил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Алексей Шабашов.
По его мнению, особенно опасно, если в фильме курит главный положительный герой.
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