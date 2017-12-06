Минтранс разберется с причинами задержек и отмены рейсов в Шереметьево

12 декабря Минтранс РФ проведет общественное заседание, на котором обсудит ситуацию с задержкой и отменой целого ряда рейсов в московском аэропорту Шереметьево.
Самый громкий случай – массовая отмена рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево из-за несогласованности служб аэропорта и ОрВД ("Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации").
1 декабря национальный перевозчик "Аэрофлот" сообщил о задержке около 40 рейсов: перевозчик пожаловался на отсутствие разрешения от московского аэропорта "Шереметьево" на запуск двигателей, в результате самолеты часами стояли на рулежках с пассажирами на борту.
Пресс-служба "Аэрофлота":
"1 и 2 декабря всего свыше 2 часов с пассажирами на борту по вылету было задержано примерно около 40 рейсов. Воздушные суда были готовы к полету, экипированы, заправлены, на них был загружен багаж и бортовое питание, на воздушных судах находились экипажи. Все операции по подготовке воздушных судов к вылету были завершены. Длительность задержек обусловлена введенной процедурой ожидания разрешения на запуск двигателей. Поэтому КВС постоянно находились в ожидании от Шереметьево разрешения на буксировку со стоянки, запуск двигателей, руление и т.д. Аэропорт в свою очередь зависел от загруженности воздушного движения и разрешений от госпредприятия "Госкорпорация по ОрВД", которая не давала аэропорту точное время отмены ограничений по взлет-посадкам".
В менее крупных аэропортах перевозчики также столкнулись с проблемами. В аэропортах Саратова, Липецка, Екатеринбурга и Волгограда причинами транспортного коллапса стали сильный тумана или снегопады. Службы этих аэропортов не смогли оперативно обеспечить бесперебойную работу в зимний период.
Причинами проблем эксперты называют отсутствие координации ОрВД и самих аэропортов. Эти проблемы не позволили авиаперевозчикам информировать пассажиров о ситуациях с их рейсами.
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