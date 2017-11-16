Минтруд объяснил, почему зафиксирован рост безработицы

Небольшой рост безработицы, зафиксированный в России в конце октября и начале ноября, связан с сезонным фактором и не оказывает заметного влияния на рынок труда, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
"Незначительное увеличение количества безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, традиционно отмечается в осенне-зимний период, что можно отнести к сезонному фактору, не оказывающему сильного влияния на рынок труда", — пояснили в Минтруде.
В министерстве подчеркнули, что рынок труда в России стабилен, а уровень регистрируемой безработицы ниже значений 2016 года, пишет bfm.ru.
В сентябре Минэкономразвития РФ насчитало 5,2% безработных, пишут "Известия". Это сравнимо с уровнем 2014 года. Схожий уровень зафиксирован в США (4,3%) и Великобритания (4,4%).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.