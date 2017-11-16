Минтруд объяснил, почему зафиксирован рост безработицы

"Незначительное увеличение количества безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, традиционно отмечается в осенне-зимний период, что можно отнести к сезонному фактору, не оказывающему сильного влияния на рынок труда", — пояснили в Минтруде.

В министерстве подчеркнули, что рынок труда в России стабилен, а уровень регистрируемой безработицы ниже значений 2016 года, пишет bfm.ru.

В сентябре Минэкономразвития РФ насчитало 5,2% безработных, пишут "Известия". Это сравнимо с уровнем 2014 года. Схожий уровень зафиксирован в США (4,3%) и Великобритания (4,4%).