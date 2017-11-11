Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни россиян почти до 73 лет

Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 лет. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики Росстата за 9 месяцев 2017 года. Продолжительность жизни мужчин увеличилась более чем на один год — с 66,5 до 67,5 года, а продолжительно жизни у женщин составила 77,4 года, сообщает Минздрав России.
"Смертность населения снизилась на 2,8% и составила 12,6 случаев на 1 тыс. населения", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой. По данным министерства, за аналогичный период прошлого года умерло на 39,3 тысячи человек больше. По словам Скворцовой, результаты достигли благодаря снижению смертности всех основных причин.
Весь 2017 год в России фиксировали "исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми". Во многих регионах уровень младенческой смертности соответствует лучшим мировым результатам, подчеркнули в ведомстве.
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