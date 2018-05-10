15 млрд рублей достиг кредитно-документарный портфель ВТБ в Алтайском крае

По итогам работы в I квартале 2018 года кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае превысил 15 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%. Наилучшая динамика отмечена в кредитном портфеле среднего бизнеса (+ 37%), в части документарного бизнеса трехкратное увеличение продемонстрировал портфель гарантий малого и среднего бизнеса – до 1,8 млрд рублей.

По словам руководителя корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае Сергея Сопова, наибольшим спросом среди алтайских компаний пользовались безотзывные банковские гарантии надлежащего использования федеральных специальных марок, гарантии авансового платежа акциза, гарантии исполнения контракта, а также гарантии в пользу федеральной таможенной службы, заключаемые по поручению компаний строительной сферы, деревообработки, производителей алкогольной продукции.