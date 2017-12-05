Многотонные трансформаторы установлены на подстанции "Белокуриха-2"

Вес каждого трансформатора 26 тонн, мощность 10 МВА. Многотонный груз на спецтехнике прибыл на строительную площадку, преодолев извилистый путь по трассе-серпантину. Установка была завершена в кратчайшие сроки и заняла всего два дня. В настоящее время ведутся работы по монтажу навесного оборудования, подготовке трансформаторов к работе под напряжением.

На площадке будущей подстанции уже завершено устройство фундаментов для трансформаторов, зданий закрытого распределительного устройства 10 кВ и общестанционного пульта управления.

Николай Пантелеев,

директор филиала "Алтайэнерго":

Строительство этих энергообъектов – задача ответственная и стратегически важная. Работы выполняем в тесном сотрудничестве с Правительством Алтайского края. Это наш вклад в развитие въездного туризма в регионе, которое, в свою очередь, обеспечит положительную динамику развития всех отраслей экономики.

Напомним, что крупнейшая электросетевая компания региона "Алтайэнерго" ведет строительство подстанции 110/10 кВ и линии электропередачи 110кВ для обеспечения энергоснабжения объектов нового туристического кластера "Белокуриха-2". На сегодняшний день работы по строительству новой воздушной линии выполнены на 70%. Установлено 19 анкерных и 27 промежуточных опор. Возведение новых энергообъектов ведется в сложных условиях горной местности с применением специальной техники. Всего в работах задействовано около 85 человек.