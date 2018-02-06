Мобильное приложение сети АЗС "Газпромнефть" скачали более 1 млн клиентов.

С февраля по декабрь 2017 года вышло 35 обновлений мобильного приложения, что позволило обеспечить качественно новый функционал для клиентов сети автозаправочных станций. За это время количество пользователей увеличилось в 5 раз, количество активных сессий в месяц выросло в 2,5 раз.

Самые популярные разделы в приложении –Кроме этого, с помощью приложения автомобилисты прокладывают маршрут до ближайшей станции "Газпромнефть", заранее узнают, какие виды топлива на ней доступны и по каким ценам. Также они могут оценить работу персонала, узнать о выгодных предложениях и акциях, задать вопрос онлайн-консультанту, посмотреть детализацию всех заправок с применением бонусной карты. Накануне новогодних праздников пользователям был доступен развлекательный функционал дополненной реальности в рамках федеральной рекламной акции #этомечта.

Компания "Газпромнефть-Центр" выиграла в номинации "Мобильные решения" конкурса "Проект года 2017", который организовал портал ИТ-директоров Global CIO. Конкурс проводится уже в шестой раз. Руководители ИТ-служб со всей страны оценивают конкурсные проекты при помощи системы интернет-голосования, в основе которой лежит методика, разработанная профессиональным сообществом. В 2017 году на конкурс было подано 182 заявки, в номинации "Мобильные решения" оценивалось 5 ИТ-проектов.

Кросс-функциональная команда из сотрудников ООО "Газпромнефть-Центр" и вендора ООО "Рексофт.РУ" разрабатывала приложение по методологии Scrum. Данная методология позволяет оперативно вносить изменения в продукт и сокращает время донесения ценностей продукта до конечного пользователя.

Александр Крылов,

директор по региональным продажам "Газпром нефти":