Мобильное приложение сети АЗС "Газпромнефть" скачали более 1 млн клиентов.

Мобильное приложение АЗС "Газпромнефть" скачали более 1 миллиона клиентов в App Store и Google Play. Среди всех сетей АЗС в России "Газпромнефть" первой перешагнула этот рубеж. Порядка 10 тысяч человек оценили приложение. Оценка в Apple Store составляет 4,6 балла, в Google Play – 4 балла. Практически каждый второй клиент оставил отзыв, показав высокую заинтересованность в продукте.
С февраля по декабрь 2017 года вышло 35 обновлений мобильного приложения, что позволило обеспечить качественно новый функционал для клиентов сети автозаправочных станций. За это время количество пользователей увеличилось в 5 раз, количество активных сессий в месяц выросло в 2,5 раз.
Компания "Газпромнефть-Центр" выиграла в номинации "Мобильные решения" конкурса "Проект года 2017", который организовал портал ИТ-директоров Global CIO. Конкурс проводится уже в шестой раз. Руководители ИТ-служб со всей страны оценивают конкурсные проекты при помощи системы интернет-голосования, в основе которой лежит методика, разработанная профессиональным сообществом. В 2017 году на конкурс было подано 182 заявки, в номинации "Мобильные решения" оценивалось 5 ИТ-проектов.
Кросс-функциональная команда из сотрудников ООО "Газпромнефть-Центр" и вендора ООО "Рексофт.РУ" разрабатывала приложение по методологии Scrum. Данная методология позволяет оперативно вносить изменения в продукт и сокращает время донесения ценностей продукта до конечного пользователя.
Александр Крылов,
директор по региональным продажам "Газпром нефти":
"Развитие мобильного приложения – часть цифровой стратегии сети АЗС "Газпромнефть" и результат внедрения методов гибкой разработки в компании. Благодаря Agile в разы выросла эффективность работы команды сотрудников и разработчика. Мы научились не только быстро внедрять новый функционал, но и "слышать рынок", получая моментальную обратную связь через аналитику и отзывы клиентов".
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