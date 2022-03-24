24 марта
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Шоу-бизнес

Модель Playboy Лидия Пономарева, вошедшая в десятку самых сексуальных, умерла в 26 лет после депрессии

Российская модель Лидия Пономарева, снимавшаяся для журнала Playboy, умерла в Москве в возрасте 26 лет, сообщает НТВ.

Лидия Пономарева, победительница конкурса "Мисс Playboy-2018".
Лидия Пономарева, победительница конкурса "Мисс Playboy-2018".
t.me/ploxie_novosty18

«О гибели девушки сообщили ее многочисленные друзья на своих страницах в соцсетях», — отмечает телеканал.

Причина смерти не раскрывается, однако, по некоторым данным, девушка могла самостоятельно принять такое решение.

В последнее время Лидия находилась в депрессии. Последнюю запись в запрещенной в России соцсети она оставила 10 марта: «На обиженных воду возят».

Модельная карьера Лидии началась в 2018 году — она стала финалисткой конкурса «Девушка года Playboy — 2018».

В 2021 году, по версии журнала MAXIM, вошла в десятку самых сексуальных и желанных женщин России.

Друзья и знакомые характеризовали Лидию как светлого и позитивного человека.

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