Модель Playboy Лидия Пономарева, вошедшая в десятку самых сексуальных, умерла в 26 лет после депрессии

Российская модель Лидия Пономарева, снимавшаяся для журнала Playboy, умерла в Москве в возрасте 26 лет, сообщает НТВ .

«О гибели девушки сообщили ее многочисленные друзья на своих страницах в соцсетях», — отмечает телеканал.

Причина смерти не раскрывается, однако, по некоторым данным, девушка могла самостоятельно принять такое решение.

В последнее время Лидия находилась в депрессии. Последнюю запись в запрещенной в России соцсети она оставила 10 марта: «На обиженных воду возят».

Модельная карьера Лидии началась в 2018 году — она стала финалисткой конкурса «Девушка года Playboy — 2018».

В 2021 году, по версии журнала MAXIM, вошла в десятку самых сексуальных и желанных женщин России.

Друзья и знакомые характеризовали Лидию как светлого и позитивного человека.