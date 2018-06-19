Модельное агентство "Стиль" приглашает девушек на кастинг конкурса красоты и таланта "Мисс Барнаул — 2018"

Конкурс красоты и таланта. Фото: Антон Губанов (предоставлено организатором конкурса). Конкурс красоты и таланта. Фото: Антон Губанов (предоставлено организатором конкурса). Конкурс красоты и таланта. Фото: Антон Губанов (предоставлено организатором конкурса). Конкурс красоты и таланта. Фото: Антон Губанов (предоставлено организатором конкурса).

Для участия в кастинге приглашаются девушки от 16 до 25 лет. Заявки принимаются по электронной почте stil_models@mail.ru, подробности можно уточнить по телефону 8-913-094-7860.

Финалисток конкурса ожидает дефиле, хореография, тематическая фотосессия, выступление на Дне молодежи в Парке спорта им. Смертина, а также увлекательный день в парк-отеле "Солнечный".

Конкурс красоты и таланта.

"Мисс Барнаул – 2018" — это официальный конкурс красоты и таланта, который проводится при поддержке администрации г. Барнаула и Комитета по делам молодежи. Организатором события выступает модельное агентство "Стиль". В конкурсе традиционно принимают участие самые красивые и талантливые девушки краевой столицы, прошедшие кастинг.

"Мисс Барнаул" является официальным отборочным туром престижного события "Мисс Россия", возможность принять участие в котором — главная награда для победительницы конкурса. Кроме того, обладательница титула "Мисс Барнаул – 2018" представит наш край на таких значимых российских конкурсах, как "Мисс Волга", "Мисс Туризм России" и "Жемчужина Черного моря".