Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018"

Сегодня, 16:42.
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Это необычный конкурс красоты. Юные девушки (выпускницы 9-х и 11-х классов) будут иметь возможность проявить все свои таланты, творческие и артистические данные, ум и эрудицию. А еще - показать лучшие качества, участвуя в благотворительных акциях.

Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018". Фото: https://vk.com/stylemodelsstyle.
Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018". Фото: https://vk.com/stylemodelsstyle.
Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018". Фото: https://vk.com/stylemodelsstyle.
Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018". Фото: https://vk.com/stylemodelsstyle.

После предварительного кастинга организаторы выберут 15 финалисток. Им предстоит 2 недели интересной подготовки к финальному шоу:

- Занятия по хореографии и дефиле

- Интеллектуальная беседа с членами жюри

- Творческие мастер-классы

- Фотосессии

- Участие в благотворительной акции совместно с приютом "Ласка"

- Выездные мероприятия

Финальное шоу пройдет 3 марта 2018 года в ТРЦ "Пионер". На нем девушкам предстоит пройти 3 этапа: визитная карточка, танцевальный выход и выход в вечерних платьях.

Все финалистки получат дипломы, призы и подарки от партнеров конкурса.

А победительница, кроме того, получит в подарок создание имиджа на свой выпускной бал - великолепное платье, макияж и прическу, возможность пройти обучение в модельном агентстве "Стиль" и право участвовать в финале конкурса "Мисс Барнаул".

Критерии отбора участниц:

  • творческие способности, артистические данные;
  • внешние данные, стройное пропорциональное телосложение;
  • непринужденность общения, обаяния, эрудиция, дикция;
  • высокий уровень общей культуры.

Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно в группе модельного агентства "Style" Вконтакте.

Оргкомитет конкурса: Модельное агентство "Стиль"

г. Барнаул, пр-т Строителей 16, офис 302, тел. 8 913 222 3539, stil_models@mail.ru

Директор конкурса: Татьяна Викторовна Баёва, тел. 8-913-094-7860

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