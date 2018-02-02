Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018"

Это необычный конкурс красоты. Юные девушки (выпускницы 9-х и 11-х классов) будут иметь возможность проявить все свои таланты, творческие и артистические данные, ум и эрудицию. А еще - показать лучшие качества, участвуя в благотворительных акциях.
После предварительного кастинга организаторы выберут 15 финалисток. Им предстоит 2 недели интересной подготовки к финальному шоу:
- Занятия по хореографии и дефиле
- Интеллектуальная беседа с членами жюри
- Творческие мастер-классы
- Фотосессии
- Участие в благотворительной акции совместно с приютом "Ласка"
- Выездные мероприятия
Финальное шоу пройдет 3 марта 2018 года в ТРЦ "Пионер". На нем девушкам предстоит пройти 3 этапа: визитная карточка, танцевальный выход и выход в вечерних платьях.
Все финалистки получат дипломы, призы и подарки от партнеров конкурса.
А победительница, кроме того, получит в подарок создание имиджа на свой выпускной бал - великолепное платье, макияж и прическу, возможность пройти обучение в модельном агентстве "Стиль" и право участвовать в финале конкурса "Мисс Барнаул".
Критерии отбора участниц:
- творческие способности, артистические данные;
- внешние данные, стройное пропорциональное телосложение;
- непринужденность общения, обаяния, эрудиция, дикция;
- высокий уровень общей культуры.
Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно в группе модельного агентства "Style" Вконтакте.
Оргкомитет конкурса: Модельное агентство "Стиль"
г. Барнаул, пр-т Строителей 16, офис 302, тел. 8 913 222 3539, stil_models@mail.ru
Директор конкурса: Татьяна Викторовна Баёва, тел. 8-913-094-7860
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.