Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018". Фото: https://vk.com/stylemodelsstyle. Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018". Фото: https://vk.com/stylemodelsstyle. Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018". Фото: https://vk.com/stylemodelsstyle. Модельное агентство "Стиль" приглашает принять участие в конкурсе "Мисс Выпускница-2018". Фото: https://vk.com/stylemodelsstyle.

После предварительного кастинга организаторы выберут 15 финалисток. Им предстоит 2 недели интересной подготовки к финальному шоу:

- Занятия по хореографии и дефиле

- Интеллектуальная беседа с членами жюри

- Творческие мастер-классы

- Фотосессии

- Участие в благотворительной акции совместно с приютом "Ласка"

- Выездные мероприятия

Финальное шоу пройдет 3 марта 2018 года в ТРЦ "Пионер". На нем девушкам предстоит пройти 3 этапа: визитная карточка, танцевальный выход и выход в вечерних платьях.

Все финалистки получат дипломы, призы и подарки от партнеров конкурса.

А победительница, кроме того, получит в подарок создание имиджа на свой выпускной бал - великолепное платье, макияж и прическу, возможность пройти обучение в модельном агентстве "Стиль" и право участвовать в финале конкурса "Мисс Барнаул".

Критерии отбора участниц:

творческие способности, артистические данные;

внешние данные, стройное пропорциональное телосложение;

непринужденность общения, обаяния, эрудиция, дикция;

высокий уровень общей культуры.

Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно в группе модельного агентства "Style" Вконтакте.

Оргкомитет конкурса: Модельное агентство "Стиль"

г. Барнаул, пр-т Строителей 16, офис 302, тел. 8 913 222 3539, stil_models@mail.ru

Директор конкурса: Татьяна Викторовна Баёва, тел. 8-913-094-7860