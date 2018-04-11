Модный проект LOOKBOOK: в чем встречать весну

Журнал "Я Покупаю. Барнаул" совместно с сайтом altapress.ru запустили новый мультимедийный проект о моде — LOOKBOOK.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Золотой телец. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Золотой телец. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Галерея стиль. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Галерея стиль. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Гольфстрим. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Гольфстрим. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Bazioni, Laconi и GroStyle. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Bazioni, Laconi и GroStyle. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Студия стиля Бриолин. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
LOOKBOOK состоит из трех частей: фотопроекта в журнале "Я Покупаю. Барнаул", короткометражного фильма о моде и раздела на сайте altapress.ru, где вы можете не только увидеть ролик и кадры, которые не вошли в журнал, но и прочитать о всех модных тенденциях наступающего сезона, узнать все о новых модных "луках" и познакомиться с новинками, которые можно примерить (а потом и купить) в магазинах нашего города.
Итак, в нашем проекте:
- О тенденциях сезона рассказывают стилисты и ТВ-ведущие Александр Рогов и Оксана Федорова.
- Лакомые новинки для женщин от брендов Elisabetta Franchi, Pinko, Iceberg.
- Открытие сезона: коллекция женской одежды весна/лето-2018 от Laurеl.
- Статусный мужской гардероб на весну и лето от Laconi и Bazioni.
- Модные головные уборы, перчатки и купальники от салонов "Гольфстрим".
- Стильная дизайнерская бижутерия в салонах "Золотой телец".
- Советы по окрашиванию и уходу за волосами от специалистов студии стиля "Бриолин".
Редакции журнала "Я Покупаю. Барнаул" и сайта altapress.ru благодарят всех участников проекта:
- видеографа Василия Редько;
- фотографов Дмитрия Лямзина, Ian Boil и Марину Широких;
- экспертов по стилю Наталью Ильющенко, Александру Старстенкову и Татьяну Мельник;
- стилистов и визажистов Викторию Никулину, Валерию Юдину, Анну Казанцеву и Анну Семенченко, Елену Зар и Алену Бульба;
- модельные агентства Style, Unique U и Viva Models;
- Государственную филармонию Алтайского края, типографию ИД "Алтапресс".