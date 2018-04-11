Модный проект LOOKBOOK: в чем встречать весну

Gala boutique. Фото: Марина Широких. Gala boutique. Фото: Марина Широких. Золотой телец. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Золотой телец. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Галерея стиль. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Галерея стиль. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Гольфстрим. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Гольфстрим. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Bazioni, Laconi и GroStyle. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Bazioni, Laconi и GroStyle. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Студия стиля Бриолин. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

LOOKBOOK состоит из трех частей: фотопроекта в журнале "Я Покупаю. Барнаул", короткометражного фильма о моде и раздела на сайте altapress.ru, где вы можете не только увидеть ролик и кадры, которые не вошли в журнал, но и прочитать о всех модных тенденциях наступающего сезона, узнать все о новых модных "луках" и познакомиться с новинками, которые можно примерить (а потом и купить) в магазинах нашего города.

Итак, в нашем проекте:

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Редакции журнала "Я Покупаю. Барнаул" и сайта altapress.ru благодарят всех участников проекта:

видеографа Василия Редько;

фотографов Дмитрия Лямзина, Ian Boil и Марину Широких;

экспертов по стилю Наталью Ильющенко, Александру Старстенкову и Татьяну Мельник;

стилистов и визажистов Викторию Никулину, Валерию Юдину, Анну Казанцеву и Анну Семенченко, Елену Зар и Алену Бульба;

модельные агентства Style, Unique U и Viva Models;

Государственную филармонию Алтайского края, типографию ИД "Алтапресс".

Организатор

Организатор

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Партнер

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Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

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Партнер

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