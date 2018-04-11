Модный проект LOOKBOOK: в чем встречать весну

Сегодня, 13:31.
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Журнал "Я Покупаю. Барнаул" совместно с сайтом altapress.ru запустили новый мультимедийный проект о моде — LOOKBOOK.

Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Gala boutique. Фото: Марина Широких.
Золотой телец. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Золотой телец. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Галерея стиль. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Галерея стиль. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Гольфстрим. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Гольфстрим. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Bazioni, Laconi и GroStyle. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Bazioni, Laconi и GroStyle. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Студия стиля Бриолин. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

LOOKBOOK состоит из трех частей: фотопроекта в журнале "Я Покупаю. Барнаул", короткометражного фильма о моде и раздела на сайте altapress.ru, где вы можете не только увидеть ролик и кадры, которые не вошли в журнал, но и прочитать о всех модных тенденциях наступающего сезона, узнать все о новых модных "луках" и познакомиться с новинками, которые можно примерить (а потом и купить) в магазинах нашего города.

Итак, в нашем проекте:

Смотреть весь проект >>

Редакции журнала "Я Покупаю. Барнаул" и сайта altapress.ru благодарят всех участников проекта:

  • видеографа Василия Редько;
  • фотографов Дмитрия Лямзина, Ian Boil и Марину Широких;
  • экспертов по стилю Наталью Ильющенко, Александру Старстенкову и Татьяну Мельник;
  • стилистов и визажистов Викторию Никулину, Валерию Юдину, Анну Казанцеву и Анну Семенченко, Елену Зар и Алену Бульба;
  • модельные агентства Style, Unique U и Viva Models;
  • Государственную филармонию Алтайского края, типографию ИД "Алтапресс".

Организатор.
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Организатор.
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