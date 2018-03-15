Молодежь Алтая сможет 18 марта сходить в бассейны и спортзалы бесплатно.

Фото: altaikdm.ru

Проголосовав, такие избиратели получат в комиссии памятные значки с надписью "Я выбрал Президента". Именно эти значки станут бесплатным пропуском в спортивные клубы, фитнес-центры, бассейны и на катки в Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде.

Посетить эти места бесплатно можно только в течение одного дня – 18 марта 2018 года.

В Барнауле это бассейны Спорткомплекса "Обь", "Амфибия", "Олимпийский", крытые катки на "Динамо", Дворец зрелищ и спорта им. Г.С. Титова, а также множество фитнес-клубов и тренажерных залов, например, "Позитив", "Авангард-Спорт", "Hardcore", "Молодость", "Аполлон". "Магис-Спорт" и другие. Подробнее все объекты и их адреса смотрите на сайте Краевого Дворца молодежи по ссылке. Либо по телефону 8-962-818-33-00.

В Бийске — бассейны "Дельфин", "Заря", фитнес-клубы "Атлант", "Nemo", "Стимул". В Заринске — каток в спортивном комплексе "Факел", тренажёрный зал "Рельеф". В Камне-на-Оби — кинотеатр "Звезда" и бассейн "Аквамарин". В Новоалтайске — бассейн "Атлантика", тренажёрные залы "Файтер" и "Рельеф". В Рубцовске — бассейн в Центре спортивной подготовки "Юбилейный", фитнес-центрах "Fit-Studio", "Олимп", "Алмаз-Спорт". И в Славгороде — каток Ледового дворца "Кристалл" и фитнес-клуб PARKFITNESS.

И не забудьте паспорт, когда пойдете на выборы.