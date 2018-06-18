Монета "Гол-18" поступила в Алтайский филиал Россельхозбанка

На монете с одной стороны изображен герб Республики Камеруни и футболист, который только что принес победу своей команде. Вверху год выпуска 2018, цифра "0" - в виде футбольного мяча.

С обратной стороны на зеркальном поле расположились рельефные изображения сетки ворот, забитого мяча и вратаря, пропустившего гол. Монета передает восторженные эмоции болельщиков. Сверху и снизу вдоль канта надписи: "G-O-A-L!", "G-O-O-O-O-O-A-A-L!".

Монета напоминает о радостных чувствах, которые переполняют в моменты спортивных побед, о ярких переживаниях, которые испытывают в эти секунды все: игроки и тренеры, болельщики и телезрители, комментаторы матча и все поклонники футбола!

Владимир Богданов,

заместитель директора филиала:

— Чемпионат мира по футболу в России – это очень значимое событие для нашей страны. Новая монета отражает как раз те эмоции, которые испытывают поклонники футбола разных поколений . Теперь эти эмоции вы можете подарить друзьям и близким в виде серебряной монеты, посвященной футбольным победам.

С полной коллекцией монет можно ознакомиться в точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк" и на сайте Банка www.rshb.ru.

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