Монеты от Россельхозбанка — оригинальный подарок на все случаи жизни

Для любителей спорта можно приобрести монеты с символом чемпионата мира по футболу 2018 и монеты, выпущенные к зимней Олимпиаде 2018. Все монеты выполнены из серебра 999 пробы.

Для любителей красивых легенд в филиале имеются монеты из серии "Подарок". Каждая монета выполнена в стиле народных промыслов с определенным символом, имеющим свою легенду. Например, монета "Подарок: Бабочка - талисман любви и радости", выполнена в стиле росписи "Гжель". По легенде Бабочка олицетворяет любовь и радость. Для людей, которые ищут спутника жизни, этот талисман способствует налаживанию личных отношений. А для семейных пар этот талисман добавит в отношения свежую энергию романтики.

Все вышеперечисленные монеты имеют сертификат подлинности и продаются в оригинальной упаковке.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала АО "Росcельхозбанк":

Монеты из золота и серебра являются отличным вложением денежных средств, поскольку цена на драгоценные металлы не зависит от колебаний на мировом рынке. Кроме того они могут стать оригинальным подарком к юбилеям, праздниками и памятным датам.

С полной коллекцией монет можно ознакомиться в точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк" и на сайте Банка www.rshb.ru.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.