Московский школьник сообщил о заложенной бомбе на телестройке "Дом-2"

После звонка с угрозой взорвать здание участников реалити-шоу эвакуировали, съемки сорвались. Приехавшие по вызову саперы бомбу не обнаружили. Как выяснила полиция, телефонным террористом оказался 12-летний московский школьник.

Парень рассказал, что "Дом-2" постоянно смотрела его 32-летняя мать. Мальчику надоело ждать, когда закончится "долгострой", и он решил этому поспособствовать, пишет ura.ru.

Интернет-пользователей восхитил поступок школьника: "Поколение не совсем потеряно", "Красава", "Уважуха", "Парню нужно благодарность объявить", "Спасибо пацан! Но это зло просто так не победить!", — отметили благодарные завсегдатаи Сети. Съемки "Дома-2" продолжились на следующий день.