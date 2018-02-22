Московский школьник сообщил о заложенной бомбе на телестройке "Дом-2"

Московский школьник собственными силами попытался закрыть "Дом-2". Парень позвонил на шоу и предупредил о бомбе, сообщает телеграм-канал Mash.
После звонка с угрозой взорвать здание участников реалити-шоу эвакуировали, съемки сорвались. Приехавшие по вызову саперы бомбу не обнаружили. Как выяснила полиция, телефонным террористом оказался 12-летний московский школьник.
Парень рассказал, что "Дом-2" постоянно смотрела его 32-летняя мать. Мальчику надоело ждать, когда закончится "долгострой", и он решил этому поспособствовать, пишет ura.ru.
Интернет-пользователей восхитил поступок школьника: "Поколение не совсем потеряно", "Красава", "Уважуха", "Парню нужно благодарность объявить", "Спасибо пацан! Но это зло просто так не победить!", — отметили благодарные завсегдатаи Сети. Съемки "Дома-2" продолжились на следующий день.
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