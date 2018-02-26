МТС снизит цены на связь в поездках по России. Разбираемся, когда и почему это произойдет

Решение скорректировать тарифы было принято в связи с требованием отменить роуминг в поездках по России, которое еще в 2017 году выдвинула операторам связи ФАС. Работа в этом направлении велась несколько месяцев. В итоге МТС первой рассказала, каким образом будет изменять тарифы.

Самое заметное изменение касается мобильного интернета: теперь что в Алтайском крае, что за его пределами в России, эта услуга стоит одинаково, т.е. если в тариф абонента входит пакет интернет-трафика, то он просто расходуется без доплат. Кроме того, станут бесплатными входящие вызовы с номеров региона пребывания, а звонки на эти номера будут расходоваться из входящего в тариф пакета минут. Сохранились безлимитные звонки на любые номера МТС любого региона, междугородние входящие и исходящие вызовы остались платными, но подешевели почти вдвое. При этом их стоимость можно уменьшить еще сильнее, если подключить дополнительные опции. За небольшую посуточную плату они позволяют сделать бесплатными все входящие звонки и дают возможность расходовать при исходящих вызовах пакет минут из своего тарифа.

После исчерпания пакета минут, звонить на номера МТС по всей России, находясь в роуминге, можно будет бесплатно и без ограничений.

Более детально с изменениями можно познакомиться на сайте оператора - www.barnaul.mts.ru