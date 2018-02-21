Мужчина засиделся в гостях и сделал на спор харакири

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Происшествия

В Вольскую районную больницу Саратовской области 20 февраля с телесными повреждениями доставили мужчину 1978 года рождения.

Оружие, ножи.
Оружие, ножи. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Выяснилось, что мужчина зашел в гости к 46-летнему хозяину дома. Приятели стали распивать спиртные напитки. Во время застолья гость взял нож и поспорил с приятелем, что сможет сделать харакири.

Пострадавший нанес себе непроникающую колото-резаную рану передней брюшной стенки, его госпитализировали. Сейчас он проходит курс лечения в хирургическом отделении, пишет wolsk.ru.

Оба участника инцидента ранее были судимы.

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