Мужчина засиделся в гостях и сделал на спор харакири

Выяснилось, что мужчина зашел в гости к 46-летнему хозяину дома. Приятели стали распивать спиртные напитки. Во время застолья гость взял нож и поспорил с приятелем, что сможет сделать харакири.

Пострадавший нанес себе непроникающую колото-резаную рану передней брюшной стенки, его госпитализировали. Сейчас он проходит курс лечения в хирургическом отделении, пишет wolsk.ru.

Оба участника инцидента ранее были судимы.