МВФ: треть экономики России находится в тени

Международный валютный фонд (МВФ) оценил объем теневой экономики в России в 33,7% от ВВП, пишет "Коммерсантъ".
Уровень теневой экономики в России сопоставим с развитыми странами Африки. В ЕС сходный уровень имеют Румыния и Болгария, в более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).
Средняя оценка теневой экономики РФ в за 14 лет составила 38,42% ВВП.
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