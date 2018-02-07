МВФ: треть экономики России находится в тени

Уровень теневой экономики в России сопоставим с развитыми странами Африки. В ЕС сходный уровень имеют Румыния и Болгария, в более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).

Средняя оценка теневой экономики РФ в за 14 лет составила 38,42% ВВП.