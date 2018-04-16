"Мяснуха": брутальное заведение, где знают все про мясо

Мы продолжаем знакомить читателя с лучшими заведениями Барнаула. "Мяснуха" – это брутальный погребок для настоящих мужчин и их смелых женщин. Основной упор в меню сделан на стейки и другие блюда из мяса, но не только. Например, здесь есть такие редкие для города блюда, как биф-велингтон, чак-ролл стейк, утка с тыквенным пюре и кофейным муссом, филе лосося в карамели из вяленного лайма.
Расположенный на ул. Балтийской, 12, бар-ресторан "Мяснуха" является одним из редких подобных типов заведений в этом районе. И поэтому пользуется успехом среди мясных гурманов.
Концепция и дизайн интерьера выполнен в стиле лофт, а точнее брутальный лофт. Атмосферу создают трубы, бетонные стены, массивные столы, большие металлические люстры. При этом здесь чрезвычайно уютно. Гостей впечатляют удобные и комфортные диваны и, конечно, улыбки женской половины команды "Мяснухи".
В ресторане огромный ассортимент крафтовых (и не только) напитков, о которых бармены активно рассказывают в соцсетях "Мяснухи". Популярные лекции о разных марках и впечатлениях с рекомендациями пользуются вниманием подписчиков.
Шеф-поваром в заведении работает Руслан Белобородов. Многие любители качественной еды его хорошо знают. Он также шеф в "Shabba" и в коктейльном баре "Крыша". Руслан - специалист с огромным опытом работы, постоянно ищущий что-то новое и продвигающий по-настоящему вкусную и нестандартную еду.
Сейчас барнаульцы становятся избирательнее в том, что едят. Они прекрасно отличают степени прожарки от bluerare до welldone и знают как должен выглядеть тот или иной стейк. Больше люди стали разбираться в процессах приготовления и поняли, что хорошее мясо не может стоить дешево.
Кстати, мясо в ресторан закупается исключительно у алтайского производителя. Это хозяйство "Дружба", которое тщательно следит за качеством своего продукта.
Факт
Скидки и акции
Одной из любимых акций гостей "Мяснухи" является 20% скидка, если еда берется на вынос. Порой хочется укрыться от суеты и хорошо поужинать дома, поэтому 20% скидка — отличный бонус к шикарной еде.
Также в ресторане еженедельно проходят акции на мясные блюда. Вы можете получить бутылочку напитка к стейкам или дисконт-цену на какой-нибудь премиум-стейк.
А тех, кто забежит в "Мяснуху" на обед, ждут комбо-ланчи с большим обилием мясных блюд.