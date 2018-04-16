Сет "Мяснуха". Острые куриные крылья, гренки бородинские, картофель фри, ребра свиные, фирменные колбаски. Фото: предоставлено рекламодателем. Ростбиф. Маринованная телятина прожарки medium-rare на подушке из свежей зелени с маринованным луком. Фото: предоставлено рекламодателем. "Мяснуха": брутальное заведение, где знают все про мясо. Фото: предоставлено рекламодателем. Интерьер заведения вызывает чувство уюта. Фото: предоставлено рекламодателем. Чак-ролл стейк. Шейный отруб, нежное и сочное мясо с богатым и насыщенным вкусом, приготовлен по технологии "sousvide". Прожарка "medium well". Фото: предоставлено рекламодателем. Мачете. Имеет яркий вкус, нежную текстуру. Ранее мясники часто оставляли этот кусок мяса для себя и не выставляли его на продажу. Готовится из грудной диафрагмы. Рекомендованная степень прожарки "medium". Фото: предоставлено рекламодателем. "Мяснуха": брутальное заведение, где знают все про мясо. Фото: предоставлено рекламодателем. Солянка. Наваристый бульон с тремя видами мяса, подается со сметаной и чесночной булкой. Фото: предоставлено рекламодателем.

Расположенный на ул. Балтийской, 12, бар-ресторан "Мяснуха" является одним из редких подобных типов заведений в этом районе. И поэтому пользуется успехом среди мясных гурманов.

Концепция и дизайн интерьера выполнен в стиле лофт, а точнее брутальный лофт. Атмосферу создают трубы, бетонные стены, массивные столы, большие металлические люстры. При этом здесь чрезвычайно уютно. Гостей впечатляют удобные и комфортные диваны и, конечно, улыбки женской половины команды "Мяснухи".

В ресторане огромный ассортимент крафтовых (и не только) напитков, о которых бармены активно рассказывают в соцсетях "Мяснухи". Популярные лекции о разных марках и впечатлениях с рекомендациями пользуются вниманием подписчиков.



Шеф-поваром в заведении работает Руслан Белобородов. Многие любители качественной еды его хорошо знают. Он также шеф в "Shabba" и в коктейльном баре "Крыша". Руслан - специалист с огромным опытом работы, постоянно ищущий что-то новое и продвигающий по-настоящему вкусную и нестандартную еду.

Сейчас барнаульцы становятся избирательнее в том, что едят. Они прекрасно отличают степени прожарки от bluerare до welldone и знают как должен выглядеть тот или иной стейк. Больше люди стали разбираться в процессах приготовления и поняли, что хорошее мясо не может стоить дешево.

Кстати, мясо в ресторан закупается исключительно у алтайского производителя. Это хозяйство "Дружба", которое тщательно следит за качеством своего продукта.

Факт

Скидки и акции

Одной из любимых акций гостей "Мяснухи" является 20% скидка, если еда берется на вынос. Порой хочется укрыться от суеты и хорошо поужинать дома, поэтому 20% скидка — отличный бонус к шикарной еде.

Также в ресторане еженедельно проходят акции на мясные блюда. Вы можете получить бутылочку напитка к стейкам или дисконт-цену на какой-нибудь премиум-стейк.

А тех, кто забежит в "Мяснуху" на обед, ждут комбо-ланчи с большим обилием мясных блюд.