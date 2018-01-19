На Алтае бывшего руководителя управления образования вновь обвиняют в получении взятки

По версии следствия, с 2012 по 2013 год Петренко помогала с получением права на заключение муниципальных контрактов и договоров на поставку мебели для двух школьных и 14 дошкольных учреждений Горно-Алтайска.

Чиновница, собрав руководителей образовательных учреждений города на совещании, рекомендовала им заключить договоры поставки мебели с нужной организацией. Затем Петренко обеспечивала своевременную оплату по контрактам и общее покровительство при реализации контрактов. Их общая стоимость превысила четыре миллиона рублей. За свои действия женщина получила взятку более 500 тысяч рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Его вместе с обвинительным заключением направили прокурору.

Напомним, в прошлом году суд установил, что Петренко "оказывала содействие в получении права на заключение муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров для нужд школьных и дошкольных учреждений" и "покровительство" при их исполнении. Чиновница получила 800 тыс. рублей от подрядчика за поставку мебели без проведения аукциона. Женщину приговорили к штрафу в 3 млн рублей и конфискации имущества на 889 тыс. рублей.