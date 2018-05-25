На Алтае депутаты решали, можно ли сторонникам Навального проводить митинг за права геев

Из заявления общественников:

— Городская общественная организация участников военных конфликтов и Бийская городская общественная организация ветеранов ВДВ и войск спецназначения обращаются с убедительной просьбой отменить митинг за права геев, намеченный на начало июня, так как данная категория граждан не испытывает притеснения с нашей стороны, и является лишь рекламой в распространении аморального общественного поведения. Оставляем за собой право проводить агитационную работу против проведения данного мероприятия.

После того, как в думе было зачитано это заявление, в зале послышался депутатский смех.

Прения по вопросу геев

Александр Студеникин,

глава Бийска:

— У меня для начала один вопрос: вы слышали, чтобы такой митинг администрации Бийска разрешила, прежде чем его отменять? А второе — даже не вопрос. Креативные ребята потешаются. А вы-то — взрослые люди. Молодые люди, которые придерживаются определенных политических убеждений, просто запустили как пиар-ход в адрес администрации 12 запросов на проведение митингов, причем с 7 утра до 20 часами вечера. Там тем — каких только нет. Давайте не будем подогревать ситуацию.

Из зала главу спросили, будет ли митинг. На что Студеникин ответил: "Вы же меня знаете". Ему в шутку сказали: "Нет, не знаем". Но так четко и не было сказано, пройдет ли подобное мероприятие в Бийске или нет. ОДнако глава города заверил, что "всё будет по закону".

Что просят организаторы митинга

Накануне группа бийчан решила устроить своеобразный провокационный перфоманс. Они написали в горадминистрацию уведомление о проведении "Митинга за права геев" 4 июня на Петровском бульваре.

В нем, в частности, указывается, что мероприятие планируется с 7 до 9 утра, от пер. Кожевенного до пер. Училищного. Участники будут использовать мегафон, сцену, плакаты, флаги, другие средства агитации.

Как пояснил "Комсомольской правде" подавший это заявление местный сторонник оппозиционера Алексея Навального Максим Неверов, инициаторы, даже получив разрешение, не собираются проводить митинг.

Максим Неверов,

житель Бийска:

— Это перфоманс. Помимо этого уведомления, мы написали еще 12 – о проведении самых разных митингов (за определенных политических фигур, против этих фигур и так далее). Посмотрим, согласуют ли хоть один из них.

Однако организаторы этого "перфоманса" оставляют за собой право провести некий другой митинг, тему которого они пока не озвучивают.