На Алтае директор и бухгалтер "наварили" миллион на махинациях в "Комбинате школьного питания"

По версии следствия, с 2011 по 2017 год, директор комбината и главный бухгалтер незаконно получали от представителей организаций и предпринимателей региона взятки и подкупы в крупном и значительном размерах. Деньги обвиняемым переводили за заключение договоров на поставку продуктов питания и перечисление оплаты в безналичной форме за поставленные на комбинат товары.

В апреле 2017 года обвиняемых поймали оперативники по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Алтайскому краю.

Следователи при поддержке полицейских доказали девять эпизодов противоправной деятельности бывшего директора и пять эпизодов противоправной деятельности главного бухгалтера.

По ходатайству следователи на имущество обвиняемых (на сумму около 4 миллионов рублей) наложили арест.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.