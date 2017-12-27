На Алтае директор и бухгалтер "наварили" миллион на махинациях в "Комбинате школьного питания"

В Рубцовске директора "Комбината школьного питания" и главного бухгалтера обвиняют во взяточничестве и в коммерческом подкупе. В общей сложности они получили более 1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, с 2011 по 2017 год, директор комбината и главный бухгалтер незаконно получали от представителей организаций и предпринимателей региона взятки и подкупы в крупном и значительном размерах. Деньги обвиняемым переводили за заключение договоров на поставку продуктов питания и перечисление оплаты в безналичной форме за поставленные на комбинат товары.
В апреле 2017 года обвиняемых поймали оперативники по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Алтайскому краю.
Следователи при поддержке полицейских доказали девять эпизодов противоправной деятельности бывшего директора и пять эпизодов противоправной деятельности главного бухгалтера.
По ходатайству следователи на имущество обвиняемых (на сумму около 4 миллионов рублей) наложили арест.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
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