На Алтае контрабандисты выдали тонны лосося за окуней

Алтайские пограничники разоблачили казахстанских контрабандистов, незаконно перевозивших на территорию России крупную партию лосося, сообщили в пресс-службе краевого погрануправления.
По документам ввозились исключительно окуни и хребты толстолобика. Но среди упаковок с заявленными рыбами оказались 5 тонн лососины.
Продукцию передали таможенникам и сотрудникам управления Россельхознадзора.
Нарушителям по статье о контрабанде грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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