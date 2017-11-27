На Алтае контрабандисты выдали тонны лосося за окуней

По документам ввозились исключительно окуни и хребты толстолобика. Но среди упаковок с заявленными рыбами оказались 5 тонн лососины.

Продукцию передали таможенникам и сотрудникам управления Россельхознадзора.

Нарушителям по статье о контрабанде грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.