На Алтае московские и питерские коллекторы выбивают из граждан чужие долги

Суть правонарушений по делу "Константы" от 12 февраля пока неясна, полное решение в картотеке арбитража не опубликовано.

Между тем, управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю уже восемь раз подавало в арбитраж заявление о признании этой фирмы виновной в административном правонарушении. И фактура многих дел однотипная.

Чужие долги

Гражданин получил заем в микрокредитной компании. А вот номер телефона указал чужой. Заем не вернул, просроченный долг переуступили коллекторам. И они стали одолевать владельца номера звонками.

К примеру, Елене А. по телефону приходили голосовые сообщения от автоматизированного оператора фирмы "Константа" о возврате долга некоего Сергея Муратова. Олегу Г. — о возврате долга Вячеслава Белько, которого он, по его словам, не знает. Фирма "Примоколлект" (Москва) донимала звонками отца заемщицы.

Интересно, что и приставы, и суды усматривают нарушение не в этом. Как правило, коллекторы звонят чаще, чем разрешено законом. Или в неположенное время. Например, Елене А. звонки поступали и после 22 часов, и до 8 утра, что тоже запрещено законом.

По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Статья 7 Федерального закона №230.

Приставы выигрывают

Фирму "Константа" арбитражный суд края признал виновной уже шесть раз. Штрафовали ее на разные суммы — от 50 до 75 тыс. рублей. Часть решений она сейчас пытается обжаловать.

Судебные разбирательства приставы ведут и с другими фирмами, работающими в крае на сборе "просрочки", большинство дел они выигрывают. Судя по опубликованным материалам делам, на Алтае приставы или не зверствуют, или же должники на них жалуются.

К примеру, фирму "Финколлект" (Ульяновск) оштрафовали за то, что она превысила разрешенное количество телефонных переговоров с должником.

Московскую фирму "Сентинел Кредит Менеджмент" пытались наказать за то, что в один день должнику поступило три звонка (можно не более двух). А общество "Первое коллекторское бюро" направило смс-сообщение латинскими буквами (можно только на русском или языке договора).

Приставы в последних двух случаях проиграли. Но лишь потому что истек срок привлечения к административной ответственности — три месяца.

Справка

Федеральный закон №230, поставивший деятельность коллекторов в довольно строгие рамки, заработал в 2017 году.