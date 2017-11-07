На Алтае мужчину отправят в колонию за изнасилование пенсионерки

По версии следствия, 7 февраля 2017 года, около 12 часов, пьяный мужчина незаконно проник в дом шестидесятилетней женщины. Он угрожал пенсионерке ножом, а затем избил и изнасиловал.

Мужчину отправят в колонию строгого режима на 5 лет и 4 месяца.