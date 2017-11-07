На Алтае мужчину отправят в колонию за изнасилование пенсионерки

В республике Алтай осудили Алексея Кудиекова. Его признали виновным в изнасиловании с угрозой убийством и незаконном проникновением в жилище, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По версии следствия, 7 февраля 2017 года, около 12 часов, пьяный мужчина незаконно проник в дом шестидесятилетней женщины. Он угрожал пенсионерке ножом, а затем избил и изнасиловал.
Мужчину отправят в колонию строгого режима на 5 лет и 4 месяца.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.