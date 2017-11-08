На Алтае за 400 млн рублей реконструируют оросительную систему. Она станет самой современной за Уралом

В Алтайском крае запустили масштабный проект по реконструкции алейской оросительной системы. Руководит работами Департамент мелиорации Минсельхоза России. Старт проекту дали на прошлой неделе. Как сообщили altapress.ru в "Алтаймелиоводхозе", до конца 2017 года генподрядчик — компания "Газпром газораспределение Барнаул" — должен уложить сеть напорных трубопроводов различного диаметра в 41 км. Полностью завершить реконструкцию планируют к 2020 году. К этому моменту оросительная система должна стать самой современной за Уралом.
По словам Германа Шабалина, директора управления "Алтаймелиоводхоз", за три года на площади почти в 4 тыс. га Рубцовского района реконструируют оросительную систему с применением самых современных технологий. Помимо сети трубопроводов здесь уложат более 15 км дренажа, установят пять электрических подстанции, три насосные станции и 41 дождевальную машину кругового действия. Все это будет работать в автоматическом режиме и управляться дистанционно.
Герман Шабалин,
директор управления "Алтаймелиоводхоз"
Дождевальные машины позволяют с высокой точностью определять и выдавать норму полива каждого вида сельхозкультур, в удаленном доступе управлять всей оросительной системой. Согласно программе импортозамещения, все оборудование, подходящее по эксплуатационным и техническим характеристикам, будет приобретаться у российских производителей.
Воспользоваться услугами новой оросительной системы смогут одновременно до 40 сельхозпроизводителей. Причем выращивать на поливных землях можно будет не только кормовые и овощные культуры. Уже известно, что перспективный проект заинтересовал агрохолдинг "Юг Сибири", занимающийся в Алтайском крае возделыванием высокопротеиновой сои.
Герман Шабалин,
директор управления "Алтаймелиоводхоз":
Договор о намерениях у нас был подписан еще год назад. Предполагается, что с запуском алейской оросительной системы "Юг Сибири" будет выращивать здесь сою для собственной переработки. Климатические условия Рубцовского района благоприятны для этой культуры.
Факт
Контракт на проведение работ "под ключ" был заключен с компанией "Газпром газораспределение Барнаул" в августе текущего года. Сумма составляет 407 млн рублей. Все средства будут поступать из федерального бюджета.
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