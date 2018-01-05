На Алтае наглая лиса хотела стащить улов рыбаков

Вчера, 13:48.
Жизнь

На Алтае рыбаки сняли на видео лису, которая хотела украсть их улов, сообщают "Вести Алтай".

На Алтае наглая лиса хотела стащить улов рыбаков.
На Алтае наглая лиса хотела стащить улов рыбаков. Фото: Скриншот с видео youtube.com.

На кадрах видно, что лиса совсем не боится рыбаков. Она подкрадывается и хватает зубами мешок, в котором лежит улов. Мужчины называют хищницу нахалкой и дразнят рыбой. В конце ролика  лиса забирает свою добычу и убегает в лес.

В описании к видео автор пишет, что кадры сняли в декабре на Алтае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров