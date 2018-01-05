На Алтае наглая лиса хотела стащить улов рыбаков.

На кадрах видно, что лиса совсем не боится рыбаков. Она подкрадывается и хватает зубами мешок, в котором лежит улов. Мужчины называют хищницу нахалкой и дразнят рыбой. В конце ролика лиса забирает свою добычу и убегает в лес.

В описании к видео автор пишет, что кадры сняли в декабре на Алтае.