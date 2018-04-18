На Алтае объявили о кастингах на телепроект для певцов. Победителя ждут 100 тысяч

В четвертом сезоне организаторы впервые делают ставку на взрослых юношей и девушек. Вузы, колледжи, техникумы — "учебная прописка" не важна, главное — желание выйти на сцену.

За три года эфиров на каналах холдинга ГТРК — у "Поверь в себя" появилось много поклонников. В региональном вещании нашей страны подобных проектов вообще нет.

"Поющих студентов" ждет очень много сюрпризов. Репетиций станет в два раза больше, для этого на базе ГТРК оборудуют специальную студию. Финальный концерт пройдет в прямом эфире – в истории краевого ТВ – это первый музыкальный интерактив. Голосовать за участников можно будет только во время выступления, итоги подведут здесь и сейчас.

Получить победу "автоматом" — не получится. Участникам четвертого сезона придется работать. Кастинги смогут пройти только 14 человек. Уже летом они выберут репертуар и начнут репетиции, осенью они выйдут на сцену с танцевальными командами, настоящим джаз-бэндом и, конечно же, самое главное испытание на пути к финалу – выступление с оркестром "Сибирь".

Еще одна особенность "Поверь в себя" — телепроект бесплатный.

Более того, победитель четвертого сезона в качестве главного приза получит — 100 000 рублей. Кастинги пройдут в Барнауле 19 и 20 мая. Участвовать в них могут студенты из любой точки Сибири. Заявки на сайте телепроекта принимают до 17 мая 2018 г.

Сайт проекта: povertv.ru

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Источник: Povertv.ru