На Алтае открылся самый массовый молодежный форум. Онлайн трансляция

Сегодня в селе Новотырышкино (рядом с Белокурихой) проходит открытие Х Международного молодежного управленческого форума "Алтай. Точки Роста". Целую неделю рассказывать о событии в прямых эфирах будут известные барнаульские блогеры.
В их числе автор телевизионных проектов Соня Сапрыкина, Посол доброй воли туризма Евразии и певица Яна Филиппова, участник "Битвы хоров" на телеканале "Россия" и проекта "Песни" на ТНТ Александр Волокитин, а также перспективная модель и талантливая мастер церемоний Елена Соколова.
Итак, аltapress.ru начинает онлайн трансляцию, чтобы следить за тем, как проходит уникальный форум в Алтайском крае.
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