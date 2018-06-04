На Алтае открылся самый массовый молодежный форум. Онлайн трансляция

В их числе автор телевизионных проектов Соня Сапрыкина, Посол доброй воли туризма Евразии и певица Яна Филиппова, участник "Битвы хоров" на телеканале "Россия" и проекта "Песни" на ТНТ Александр Волокитин, а также перспективная модель и талантливая мастер церемоний Елена Соколова.

Итак, аltapress.ru начинает онлайн трансляцию, чтобы следить за тем, как проходит уникальный форум в Алтайском крае.