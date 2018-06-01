На Алтае отпразднуют летний Новый год

Сегодня, 08:45.
Жизнь

15-16 июня на базе отдыха "Гуселетовские плесы" (с. Гуселетово, Романовский район) компания "Волчихинские напитки" проведет "Алтайфест 2018" в новом формате. Это будет "Новый год - наоборот!"

На Алтае отпразднуют летний Новый год.
На Алтае отпразднуют летний Новый год. Фото: предоставлено рекламодателем.

Гостей фестиваля ждут два дня веселья с самым эпатажным ведущим Андреем Брусникой, и Эдуардом Савельевым (Бийск) и, конечно же, реки напитков от компании "Волчихинские напитки".

Веселиться будут не только взрослые, но и дети. Предусмотрена большая детская программа, в которой ребятам некогда будет скучать. В конце программы - зажигательная дискотека вместе с шоу-балет Vegas.

На Алтае отпразднуют летний Новый год.
На Алтае отпразднуют летний Новый год.
На Алтае отпразднуют летний Новый год.
На Алтае отпразднуют летний Новый год.
На Алтае отпразднуют летний Новый год.
На Алтае отпразднуют летний Новый год.

Взрослых ждут хороводы до упада, конкурс карнавальных костюмов, зажигательный Дед Мороз и его Снегурочки, сотни новогодних подарков, караоке баттл. На сцене: Маэстро Заур (скрипка, Барнаул), DJ Илья Руденко (Саратов), Костя Miroff и Lisa Alisa (вокал, Барнаул).

Днем на базе отдыха пройдет фестиваль красок, а ночью — большой салют. Хедлайнером фестиваля станет ВИА "Волга-Волга" из Казани.

Фестиваль проходит на базе отдыха, и это очень удобно, ведь все площадки находятся в шаговой доступности.

На Алтае отпразднуют летний Новый год.
На Алтае отпразднуют летний Новый год.

Справка

База отдыха "Гуселетовские плесы" представляет собой летний лечебно-оздоровительный, туристический и рекреационный комплекс. Территория расположена вдоль береговой линии озера Горькое, по кромке которого тянется реликтовый Касмалинский ленточный бор. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха. К услугам отдыхающих удобные летние домики трех типов, русские бани, кафе, магазин.

Подробно ознакомиться с базой отдыха "Гуселетовские плёсы" можно на сайте: гуселетово22.рф и по телефону +7 (961) 996-55-30 с 10.00 до 18.00 часов.

Дополнительную информацию о фестивале можно получить в социальных сетях компании "Волчихинские напитки": "Вконтакте", "Одноклассники" а также на сайте волчихафест.рф.

Встречай Новый год вместе с "Волчихинскими напитками"!

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