На Алтае отпразднуют летний Новый год.

15-16 июня на базе отдыха "Гуселетовские плесы" (с. Гуселетово, Романовский район) компания "Волчихинские напитки" проведет "Алтайфест 2018" в новом формате. Это будет "Новый год - наоборот!"
Гостей фестиваля ждут два дня веселья с самым эпатажным ведущим Андреем Брусникой, и Эдуардом Савельевым (Бийск) и, конечно же, реки напитков от компании "Волчихинские напитки".
Веселиться будут не только взрослые, но и дети. Предусмотрена большая детская программа, в которой ребятам некогда будет скучать. В конце программы - зажигательная дискотека вместе с шоу-балет Vegas.
Взрослых ждут хороводы до упада, конкурс карнавальных костюмов, зажигательный Дед Мороз и его Снегурочки, сотни новогодних подарков, караоке баттл. На сцене: Маэстро Заур (скрипка, Барнаул), DJ Илья Руденко (Саратов), Костя Miroff и Lisa Alisa (вокал, Барнаул).
Днем на базе отдыха пройдет фестиваль красок, а ночью — большой салют. Хедлайнером фестиваля станет ВИА "Волга-Волга" из Казани.
Фестиваль проходит на базе отдыха, и это очень удобно, ведь все площадки находятся в шаговой доступности.
Справка
База отдыха "Гуселетовские плесы" представляет собой летний лечебно-оздоровительный, туристический и рекреационный комплекс. Территория расположена вдоль береговой линии озера Горькое, по кромке которого тянется реликтовый Касмалинский ленточный бор. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха. К услугам отдыхающих удобные летние домики трех типов, русские бани, кафе, магазин.
Подробно ознакомиться с базой отдыха "Гуселетовские плёсы" можно на сайте: гуселетово22.рф и по телефону +7 (961) 996-55-30 с 10.00 до 18.00 часов.
Дополнительную информацию о фестивале можно получить в социальных сетях компании "Волчихинские напитки": "Вконтакте", "Одноклассники" а также на сайте волчихафест.рф.
Встречай Новый год вместе с "Волчихинскими напитками"!
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